  • Megjelenítés
FONTOS Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Akkora a baj, hogy már az EU is lépett - Légifolyosót nyitnak a háború sújtotta országban
Globál

Akkora a baj, hogy már az EU is lépett - Légifolyosót nyitnak a háború sújtotta országban

MTI
Sürgősségi légihidat indított az Európai Unió humanitárius segélyek eljuttatására a szudáni Dárfúr térségébe, ahol a fegyveres konfliktus következtében tömeges atrocitások, éhínség és lakossági elvándorlás sújtja a civil lakosságot - közölte hétfőn az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint nyolc repülőjárat szállít életmentő segélyszállítmányokat a régióba. Az első járat pénteken, december 12-én mintegy 100 tonna humanitárius segélyt juttatott célba az EU humanitárius raktárkészleteiből és partnerszervezetek felajánlásaiból.

A humanitárius helyzet Dárfúrban - amely az egyik legnehezebben elérhető térség a segélyszervezetek számára -

jelentősen romlott azt követően, hogy október végén az észak-dárfúri el-Fáser tartományi főváros a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet ellenőrzése alá került.

A város elvesztése a közlés szerint súlyos eszkalációt jelentett az amúgy is katasztrofális helyzetben, és tovább korlátozta a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeit. A menekülni kényszerült civilek beszámolói szerint a térségben széles körben megsértik a nemzetközi humanitárius jogot.

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami

Beigazolódott a szomorú félelem: magyar áldozatai is voltak az ausztráliai terrortámadásnak

A légihíd keretében egyebek között menedékhelyek kialakításához szükséges felszereléseket, ivóvízellátási, higiéniai és egészségügyi eszközöket szállítanak a rászorulók számára. A művelet összértéke 3,5 millió euró, amelyet az EU humanitárius segélyalapjából finanszíroznak.

Az Európai Unió idén eddig több mint 270 millió euró humanitárius támogatást nyújtott Szudánnak, ezzel az egyik legnagyobb hozzájárulója a nemzetközi segélyezési erőfeszítéseknek, és ez egyben az EU eddigi legnagyobb humanitárius művelete Afrikában - közölték.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos támadás érte az ENSZ bázisát a forrongó térségben

Megállíthatatlanul tör előre az RSF: elesett Babanúsza

Véres tűzfészekbe nyúlt Moszkva, cserébe teljesülhet Putyin egyik legfontosabb álma

Címlapkép forrása: Osman Bakir/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility