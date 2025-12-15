Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet

Ha [Putyin] megszerzi a Donbászt, akkor ledől az erőd, és onnantól kezdve biztosan továbbhaladnak Ukrajna teljes elfoglalása felé. Ha Ukrajna elesik, akkor más régiók is veszélybe kerülnek. Ezt a történelemből tudjuk, és tanulnunk kell a történelemből

- hangsúlyozta Kaja Kallas. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva az EU külügyi főképviselője leszögezte:

ezek nem maradhatnak puszta papírok vagy ígéretek formájában.

Kallas szerint

"valódi csapatokra, valós katonai képességekre és gyakorlati lépésekre van szükség ahhoz, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát".

Kallas emlékeztetett arra, hogy "az elmúlt száz évben Oroszország legalább 19 országot támadott meg, közülük némelyiket három-négyszer is".

Ezek közül az országok közül egyik sem támadta meg valaha Oroszországot, így nekik nincs szükségük biztonsági garanciákra. Biztonsági garanciákra mindenkinek másnak van szüksége

- mondta.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség azt emelte ki, hogy Kallas az alternatív biztonsági garanciákról szóló nyilatkozatában elismerte:

Ukrajna NATO-tagsága "kikerült a képből".

Volodimir Zelenszkij tegnap kijelentette: Kijev kész lemondani a csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Az uniós főképviselő a mostani hetet rendkívül fontosnak nevezte Ukrajna finanszírozása szempontjából, és jelezte, hogy több megoldási javaslat is terítéken van. A leginkább megvalósítható opciónak egy jóvátételi kölcsönt tart, amelynek részletein jelenleg is dolgoznak.

Még nem tartunk ott, és egyre nehezebb, de dolgozunk rajta. Még van néhány napunk

- nyilatkozta Kaja Kallas.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet