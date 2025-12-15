  • Megjelenítés
Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet
Globál

Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet

Portfolio
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője arra figyelmeztetett az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozója előtt, hogy nem a kelet-ukrajnai Donbász megszerzése Vlagyimir Putyin orosz elnök "végcélja". Kallas szerint, ha Oroszország egy békemegállapodás részeként megkaparintaná az egész régiót, csak folytatná az előrenyomulást, akár Ukrajnán túl is - írja az ukrán RBC-Ukraine.

Ha [Putyin] megszerzi a Donbászt, akkor ledől az erőd, és onnantól kezdve biztosan továbbhaladnak Ukrajna teljes elfoglalása felé. Ha Ukrajna elesik, akkor más régiók is veszélybe kerülnek. Ezt a történelemből tudjuk, és tanulnunk kell a történelemből

- hangsúlyozta Kaja Kallas. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva az EU külügyi főképviselője leszögezte:

ezek nem maradhatnak puszta papírok vagy ígéretek formájában.

Kallas szerint

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Amerika ősi riválisánál kopogtat zsoldos katonákért Moszkva – Kiderült, mit kap, aki harcba száll a Kreml oldalán

Új időszámítás kezdődik Csehországban

"valódi csapatokra, valós katonai képességekre és gyakorlati lépésekre van szükség ahhoz, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát".

Kallas emlékeztetett arra, hogy "az elmúlt száz évben Oroszország legalább 19 országot támadott meg, közülük némelyiket három-négyszer is".

Ezek közül az országok közül egyik sem támadta meg valaha Oroszországot, így nekik nincs szükségük biztonsági garanciákra. Biztonsági garanciákra mindenkinek másnak van szüksége

- mondta.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség azt emelte ki, hogy Kallas az alternatív biztonsági garanciákról szóló nyilatkozatában elismerte:

Ukrajna NATO-tagsága "kikerült a képből".

Volodimir Zelenszkij tegnap kijelentette: Kijev kész lemondani a csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Az uniós főképviselő a mostani hetet rendkívül fontosnak nevezte Ukrajna finanszírozása szempontjából, és jelezte, hogy több megoldási javaslat is terítéken van. A leginkább megvalósítható opciónak egy jóvátételi kölcsönt tart, amelynek részletein jelenleg is dolgoznak.

Még nem tartunk ott, és egyre nehezebb, de dolgozunk rajta. Még van néhány napunk

- nyilatkozta Kaja Kallas.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility