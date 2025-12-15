Beigazolódott a szomorú félelem: magyar áldozatai is voltak az ausztráliai terrortámadásnak

Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A tárcavezető együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van ennek a brutális támadásnak

- folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki holokauszt-túlélő.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images