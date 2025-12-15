  • Megjelenítés
FONTOS Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Beigazolódott a szomorú félelem: magyar áldozatai is voltak az ausztráliai terrortámadásnak
Globál

Beigazolódott a szomorú félelem: magyar áldozatai is voltak az ausztráliai terrortámadásnak

MTI
Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A tárcavezető együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van ennek a brutális támadásnak

- folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki holokauszt-túlélő.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami

Akkora a baj, hogy már az EU is lépett - Légifolyosót nyitnak a háború sújtotta országban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility