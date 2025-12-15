  • Megjelenítés
Elképesztő akciót hajtott végre az ukrán SZBU: felrobbantottak egy orosz tengeralattjárót – Videón a hajmeresztő bevetés
Globál

Elképesztő akciót hajtott végre az ukrán SZBU: felrobbantottak egy orosz tengeralattjárót – Videón a hajmeresztő bevetés

Portfolio
Felrobbantott az ukrán állami titkosszolgálat, az SZBU egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjárót – jelentik ukrán hírforrások.

A Kilo-osztály Novorosszijszk kikötőjében pihent, amikor az SZBU titkos tengeralattjáró drónja eltalálta.

Az SZBU által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a két egymás mellett tárolt katonai tengeralattjáró egyikét

hatalmas robbanás rázza meg.

Az ukránok szerint visszafordíthatatlan károkat szenvedett a gép, lényegében elsüllyedt – ezt a videó alapján nem lehet megerősíteni.

Még több Globál

Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat

Ha beigazolódik, hogy a tengeralattjáró tényleg javíthatatlan károkat szenvedett, ez lesz a második ilyen eszköz, melyet az orosz haderő elvesztett a 2022-es, Ukrajna elleni invázió kezdete óta.

A Varsavjanka (Projekt 636) elsősorban partközeli műveletekre készült, feladata ellenséges hajók és tengeralattjárók felderítése és megsemmisítése, illetve bizonyos változatoknál szárazföldi célok támadása. Fegyverzete torpedókat és aknákat tartalmaz, egyes egységek Kalibr cirkálórakétákat is indíthatnak; tipikus legénysége 50–60 fő, víz alatti sebessége kb. 20 csomó.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility