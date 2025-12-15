Elképesztő akciót hajtott végre az ukrán SZBU: felrobbantottak egy orosz tengeralattjárót – Videón a hajmeresztő bevetés

Felrobbantott az ukrán állami titkosszolgálat, az SZBU egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjárót – jelentik ukrán hírforrások.

A Kilo-osztály Novorosszijszk kikötőjében pihent, amikor az SZBU titkos tengeralattjáró drónja eltalálta.

Az SZBU által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a két egymás mellett tárolt katonai tengeralattjáró egyikét

hatalmas robbanás rázza meg.

Az ukránok szerint visszafordíthatatlan károkat szenvedett a gép, lényegében elsüllyedt – ezt a videó alapján nem lehet megerősíteni.

In a massively successful raid, Ukrainian undersea drones snuck into Russia's Novorossiysk harbor and blew up a Kilo-class submarine. pic.twitter.com/JYpKvmTtUB https://t.co/JYpKvmTtUB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 15, 2025

Ha beigazolódik, hogy a tengeralattjáró tényleg javíthatatlan károkat szenvedett, ez lesz a második ilyen eszköz, melyet az orosz haderő elvesztett a 2022-es, Ukrajna elleni invázió kezdete óta.

A Varsavjanka (Projekt 636) elsősorban partközeli műveletekre készült, feladata ellenséges hajók és tengeralattjárók felderítése és megsemmisítése, illetve bizonyos változatoknál szárazföldi célok támadása. Fegyverzete torpedókat és aknákat tartalmaz, egyes egységek Kalibr cirkálórakétákat is indíthatnak; tipikus legénysége 50–60 fő, víz alatti sebessége kb. 20 csomó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images