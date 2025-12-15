Tudósításunk itt folytatódik
Hétfői hírfolyamunk:
„Jó reggelt, Európa!” – Dermesztő figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek az egyik legerősebb hatalom kormányfője
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fejtette ki a véleményét Donald Trump új nemzetbiztonsági stratégiájával és Olaszország aktuális helyzetével kapcsolatban – közölte a Bloomberg.
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
Több hírportál is arról számolt be, hogy vasárnap az esti órákban azonosítatlan drónok csapódtak be az orosz főváros körül.
Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét
Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott az ukrajnai választással kapcsolatban.
Korábbi nyugati diplomata: Zelenszkij most készül elkövetni öngyilkosságot
Az MK.ru oldal számolt be a korábbi brit diplomata, Ian Proud szavairól, melyben a jelenlegi ukrajnai helyzetet elemezte.
Reuters: már megérkeztek az amerikai és ukrán delegációk Németországba
Az Egyesült Államok és Ukrajna delegációit Friedrich Merz német kancellár fogadta Berlinben az Egyesült Államok által támogatott béketervről szóló tárgyalások előtt – közölte vasárnap egy kormányzati forrás a Reuters-szel.
Volodimir Zelenszkij elnök, Rustem Umerov ukrán főtárgyaló, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízott mindannyian megérkeztek a tárgyalásokra – közölte a forrás.
Putyin egyik legfontosabb szövetségesével egyeztetett Ukrajna: fontos kérdésben hoztak döntést
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna támogatja a belarusz politikai foglyok ukrán területen keresztüli átszállítását. A két ország titkosszolgálatai azután egyeztek meg a kérdésben, hogy a tegnapi nap folyamán Fehéroroszország 123 foglyot bocsátott szabadon - írta az Ukrinform.
Az ukrán vezérkar közlése szerint csapást mértek egy orosz olajfinomítóra: Oroszország tagadja az egészet
Az ukrán védelmi erők összehangolt csapásokkal oroszországi olajipari és katonai létesítményeket támadtak szombat éjszaka folyamán, írta meg az Ukrinform az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának közlése alapján. Az orosz finomító, a Reuters szerint vasárnap tagadta, hogy légicsapás miatt bármi baja esett volna a támadásokban a létesítménynek.
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt.
Két találatról jelentettek az ukránok
Az ukrán erők a krasznodari régióban lévő Afipszkij olajfinomító ellen intéztek támadást és eltaláltak egy olajraktárat is a volgográdi régióban - jelentette be az ukrán főparancsnokság. Utóbbi valószínűleg azt a találatot jelenti, amit korábban az oroszok is elismertek, csak ők azt állították, hogy lelőtt drónok alkatrészei okozták a tüzet. (Reuters)
Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök méltányos békét és tartós biztonsági garanciákat sürget a Berlinben kezdődő tárgyalások előtt, miközben Washington és európai szövetségesei új békekoncepción dolgoznak.
A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml
A Kreml vasárnap felelőtlennek nevezte Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseit, amelyekben arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy Oroszországgal vívott háborúra.
Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről
Az orosz nemzeti devizatartalék lefoglalása, majd fölhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, pénzügyi megsegítésére, az maga a hadüzenet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban, ami vasárnap jelent meg. A kormányfő szerint az új világ, ami a szemünk előtt kibontakozik, az magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét.
Újabb falu orosz kézen?
Az orosz csapatok elfoglalták Varvarivka falut a zaporizzsjai régióban - jelentette be az orosz védelmi minisztérium vasárnap. A Reuters kiemeli, hogy a hír valóságtartalmát nem tudták megerősíteni. (Reuters)
Dróneső hullott Oroszországra
235 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az éjszaka - jelentették be vasárnap reggel. A helyi kormányzó beszámolója szerint a volgográdi régióban egy olajraktár kapott tűzre a lehulló törmelékektől. Az orosz légügyi hatóságok beszámolója szerint a nagyobb repülőtereken átmenetileg fel kellett függeszteni a járatokat. (Reuters)
Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap
A lassan négy éve zajló orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz az Egyesült Államok. Az elmúlt hetekben Donald Trump elnök különmegbízottja az orosz féllel tárgyalt, majd hétfőn Steve Witkoff az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel egyeztet. Volodimir Zelenszkij szombaton arról is beszélt, hogy
Witkoff mellett hamarosan személyesen egyeztet Trumppal is a háború lezárásáról.
Az ukrán-magyar határszakaszon 6104 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
