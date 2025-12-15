  • Megjelenítés
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést

MTI
María Corina Machado ellenzéki politikus csigolyatörést szenvedett a múlt héten, miközben Venezuelából kimenekült egy kis hajón, hogy Oslóba utazzon a Nobel-békedíj átvételére - közölte hétfőn a szóvivője, megerősítve egy norvég lap értesülését.

Machado közel egy év bujkálás után, a venezuelai hatóságok által tíz éve elrendelt utazási tilalom ellenére jutott el Norvégiába, de a december 10-ei hivatalos díjátadó ünnepségre már nem sikerült időben odaérnie.

A venezuelai ellenzéki vezető Oslóban végzett orvosi vizsgálata során csigolyatörést állapítottak meg a hátában

- írta az Aftenposten norvég napilap. A sérülést a viharos körülmények között megtett csónakút alatt szenvedte el.

Machado szóvivője a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy az Aftenposten beszámolója helytálló, további részleteket azonban nem közölt.

A politikus a múlt hét elején hagyta el Venezuelát egy kis hajón, és a karibi Curacao szigetére utazott. Onnan magánrepülőgéppel, az Egyesült Államokon keresztül érkezett Norvégiába - mondták korábban a Reutersnek.

Machado többször közölte, hogy vissza kíván térni Venezuelába, és békés úton akarja leváltani Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Címlapkép forrása: Naina Helén Jåma/Bloomberg via Getty Images

