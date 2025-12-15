  • Megjelenítés
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Globál

Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat

Portfolio
A brit külföldi hírszerzés, az MI6 új vezetője hétfőn tartja első nyilvános beszédét, amelyben várhatóan elsősorban Oroszország fenyegetésére figyelmeztet majd, fő üzenete az lesz, hogy a "frontvonal mindenhol ott van" - jelentette a CNN.

Blaise Metreweli ősszel vette át tisztségét, ezzel ő lett a 116 éves titkosszolgálat első női vezetője. A hagyományosan "C"-nek nevezett főigazgató a szigorúan titkos szervezet egyetlen nyilvánosan ismert tagja.

A londoni MI6-székházban tartott beszédében Metreweli várhatóan kitér az Egyesült Királyságot fenyegető egyre összetettebb veszélyekre, köztük a technológiai változások jelentette kihívásokra, az információs manipulációra és a terrorizmusra.

Külön hangsúlyozza majd az "agresszív, terjeszkedő és revizionista" Oroszország jelentette közvetlen fenyegetést.

A káosz exportálása nem hiba, hanem tudatos elem az orosz külpolitikában, és erre fel kell készülnünk mindaddig, amíg Putyin nem kényszerül megváltoztatni a számításait"

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kis híján súlyos légi katasztrófát okozott az amerikai légierő gépe – A vétlen pilóta nem hagyta szó nélkül az incidenst

Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha

– fogalmaz majd várhatóan.

Biztonsági szakértők szerint Oroszország hibrid háborút folytat Ukrajna nyugati szövetségesei ellen. Az Egyesült Királyságban orosz hátterű ügynökek ukrán kapcsolatokkal rendelkező gyárakat gyújtottak fel. Európa más részein drónok zavarták meg a repülőterek működését, megsértették a NATO légterét Lengyelországban és Romániában, a Balti-tengeren pedig tenger alatti kábeleket rongáltak meg. Egyiket sem vállalta magára Moszkva.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Paulius Peleckis/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility