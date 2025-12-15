Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat

Blaise Metreweli ősszel vette át tisztségét, ezzel ő lett a 116 éves titkosszolgálat első női vezetője. A hagyományosan "C"-nek nevezett főigazgató a szigorúan titkos szervezet egyetlen nyilvánosan ismert tagja.
A londoni MI6-székházban tartott beszédében Metreweli várhatóan kitér az Egyesült Királyságot fenyegető egyre összetettebb veszélyekre, köztük a technológiai változások jelentette kihívásokra, az információs manipulációra és a terrorizmusra.
Külön hangsúlyozza majd az "agresszív, terjeszkedő és revizionista" Oroszország jelentette közvetlen fenyegetést.
A káosz exportálása nem hiba, hanem tudatos elem az orosz külpolitikában, és erre fel kell készülnünk mindaddig, amíg Putyin nem kényszerül megváltoztatni a számításait"
– fogalmaz majd várhatóan.
Biztonsági szakértők szerint Oroszország hibrid háborút folytat Ukrajna nyugati szövetségesei ellen. Az Egyesült Királyságban orosz hátterű ügynökek ukrán kapcsolatokkal rendelkező gyárakat gyújtottak fel. Európa más részein drónok zavarták meg a repülőterek működését, megsértették a NATO légterét Lengyelországban és Romániában, a Balti-tengeren pedig tenger alatti kábeleket rongáltak meg. Egyiket sem vállalta magára Moszkva.
