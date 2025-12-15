  • Megjelenítés
Két tűz közé került Zelenszkij: nem csökken az ellenállás a hátországban
Két tűz közé került Zelenszkij: nem csökken az ellenállás a hátországban

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukrán lakosság háromnegyede elutasítja, hogy nagyobb engedményeket tegyenek Oroszországnak egy békeszerződésben – írja a Reuters.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) felmérése szerint

az ukrán lakosság 72 százaléka hajlik egy olyan megállapodásra, amely a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be a háborút, és valamennyi engedményt tartalmaz.

Ugyanakkor a megkérdezettek 75 százaléka azt állította, hogy „teljesen elfogadhatatlan” egy olyan béketerv, amely hivatalosan területeket ad át Oroszországnak, vagy korlátozza a hadsereg létszámát, miközben nem ad megfelelő biztonsági garanciákat Ukrajnának.

Ez különösen nehézzé teszi az ukrán vezetés számára, hogy belemenjen egy olyan, az Egyesült Államok által favorizált békeszerződésbe, amely területi engedményeket is tartalmaz Oroszország javára.

Az ukránok 63 százaléka továbbra is hajlandó folytatni a harcot, és csak 9 százalék véli úgy, hogy a háború jövőre véget érhet.

Az Egyesült Államokba vetett bizalom drasztikusan csökkent az elmúlt egy évben:

míg tavaly decemberben az ukránok 41 százaléka bízott Washingtonban, most már csak 21 százalékuk. Ezzel párhuzamosan visszaesett a NATO-ba vetett bizalom is 43 százalékról 31 százalékra. Mindez természetesen nem független attól, hogy Donald Trump januári hatalomra lépésével az amerikai adminisztráció a korábbinál sokkal barátságtalanabb viszonyt folytat Kijevvel.

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég nyitottságát fejezte ki arra, hogy választásokat tartsanak Ukrajnában, ezt csak a megkérdezettek 9 százaléka tartja jó ötletnek.

Bár magának Zelenszkijnek a támogatottságának ártott a novemberben kitört korrupciós botrány, amely a kormány és az elnöki kabinet legfelsőbb szintjeiig is elért, decemberre stabilizálódott a helyzet, és az államfőbe vetett bizalom most 61 százalékon áll. Ez köszönhető annak, hogy Zelenszkij beáldozta jobbkezét, Andrij Jermakot, illetve hogy az elnökön nőtt az amerikai nyomás, ami rendszerint jobban maga mögé állítja a lakosságot.

