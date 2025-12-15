Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint

1. Mitől jelentős a Donbász?

A Donbászról azt érdemes tudni, hogy ez Ukrajnának az ipari része. Tehát itt vannak a nyersanyagok, itt van ipar. Azzal, hogy ezeket a területeket elveszik az ukránoktól, nagyon-nagyon komoly pofont adnak az ukrán gazdaságnak. Ehhez még hozzájön az, hogy egyre kisebb területük van a Fekete-tenger partján, tehát a hajózás is egyre nagyobb veszélybe kerül

- jelentette ki Ács Bence a Donyec-medencéről.

2. Milyen az orosz tárgyalástechnika?

Az oroszok tényleg úgy tárgyalnak mostanában, sőt igazából mióta a háború folyik, hogy teljesen egyértelmű, hogy azok a feltételek, amiket ők lefektetnek, az az ukránoknak nem lesz megfelelő, abba az ukránok nem fognak belemenni. Az oroszok ugye ezt a stratégiát még kifejezetten sokáig is tudják játszani abból a szempontból, hogy emberanyaggal bőven el vannak látva, szóval ilyen módon nagyon-nagyon sokáig tudnak háborúzni

- firtatta a Portfolio Globál rovatának elemzője.

3. Kiszámíthatóvá vált Trump?

Donald Trumpnak egyébként ez az orosz-ukrán tárgyalóstratégiája. Az amerikai elnököt azt nagyon-nagyon szeretik azzal leírni, hogy teljesen és abszolút kiszámíthatatlan. Mostanra már kezd egy fokkal kiszámíthatóbbá válni az, hogy mi történik. Nagyon leegyszerűsítve 2-3 hetente, hol Putyinban csalódik azért, mert ő nem elég nyitott a béketárgyalásokra, hol Zelenszkijjel. Most éppen ugye Zelenszkijben csalódott vasárnap délután, hogy nem olvasta még el a legújabb amerikai béketervet

- fogalmazott a Portfolio külpolitikai újságírója.

4. Hátat fordíthat Amerika Európának?

A Global Insight legutóbbi adásában Ács Bence elmondta:

az, hogy Donald Trump teljesen elengedje az európaiak kezét, az olyan geopolitikai baki lenne, ami hatalmas károkat okozna az Egyesült Államoknak a globális politikában betöltött szerepében.

Fontos kiemelni azt, hogy függetlenül attól, hogy az Egyesült Államoknak éppen ki az elnöke,

vannak olyan geopolitikai alapvetések, amiket attól függetlenül, hogy most republikánus vagy demokrata elnökről van szó, nem tud figyelmen kívül hagyni.

Az Egyesült Államok esetében az egyik ilyen realitás az az, hogy ennek az országnak kettő darab olyan határvidéke van, ahol nagy energiákat kell befektetnie azért, hogy meg tudja védeni. Ez a Csendes-óceán, illetve az Atlanti-óceán. Mind a két területen kell neki egy-egy pufferzóna, ahol a rivális hatalmakat, jelen esetben Kínát, illetve Oroszországot meg tudja fogni. Ez a Távol-Keleten ugye Japán, Dél-Korea, Tajvan, Fülöp-szigetek, nyugaton pedig Európa önmagában - magyarázta Ács Bence.

5. Meddig húzódhat még a háború?

Ahogy az oroszok haladnak, illetve azzal a veszteségrátával, amivel haladnak [...] – függően nyilván attól, hogy az ukránok, akiknek szintén nagyon nincsen pénze, ők hogyan fognak továbblépni –, de csak az oroszokat figyelembe véve ebben a háborúban még egy év simán benne van

- vetítette előre Ács Bence.

