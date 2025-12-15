  • Megjelenítés
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
Globál

Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint

Portfolio
A Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight múlt heti adásában az orosz-ukrán háborúról és a harcok lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről esett szó Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével. Összeszedtük az epizód öt legfontosabb megállapítását azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok valóban magára hagyhatja-e Ukrajnát és vele együtt Európát is.

1. Mitől jelentős a Donbász?

A Donbászról azt érdemes tudni, hogy ez Ukrajnának az ipari része. Tehát itt vannak a nyersanyagok, itt van ipar. Azzal, hogy ezeket a területeket elveszik az ukránoktól, nagyon-nagyon komoly pofont adnak az ukrán gazdaságnak. Ehhez még hozzájön az, hogy egyre kisebb területük van a Fekete-tenger partján, tehát a hajózás is egyre nagyobb veszélybe kerül

- jelentette ki Ács Bence a Donyec-medencéről.

2. Milyen az orosz tárgyalástechnika?

Az oroszok tényleg úgy tárgyalnak mostanában, sőt igazából mióta a háború folyik, hogy teljesen egyértelmű, hogy azok a feltételek, amiket ők lefektetnek, az az ukránoknak nem lesz megfelelő, abba az ukránok nem fognak belemenni. Az oroszok ugye ezt a stratégiát még kifejezetten sokáig is tudják játszani abból a szempontból, hogy emberanyaggal bőven el vannak látva, szóval ilyen módon nagyon-nagyon sokáig tudnak háborúzni

- firtatta a Portfolio Globál rovatának elemzője.

Még több Globál

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál

3. Kiszámíthatóvá vált Trump?

Donald Trumpnak egyébként ez az orosz-ukrán tárgyalóstratégiája. Az amerikai elnököt azt nagyon-nagyon szeretik azzal leírni, hogy teljesen és abszolút kiszámíthatatlan. Mostanra már kezd egy fokkal kiszámíthatóbbá válni az, hogy mi történik. Nagyon leegyszerűsítve 2-3 hetente, hol Putyinban csalódik azért, mert ő nem elég nyitott a béketárgyalásokra, hol Zelenszkijjel. Most éppen ugye Zelenszkijben csalódott vasárnap délután, hogy nem olvasta még el a legújabb amerikai béketervet

- fogalmazott a Portfolio külpolitikai újságírója.

4. Hátat fordíthat Amerika Európának?

A Global Insight legutóbbi adásában Ács Bence elmondta:

az, hogy Donald Trump teljesen elengedje az európaiak kezét, az olyan geopolitikai baki lenne, ami hatalmas károkat okozna az Egyesült Államoknak a globális politikában betöltött szerepében.

Fontos kiemelni azt, hogy függetlenül attól, hogy az Egyesült Államoknak éppen ki az elnöke,

vannak olyan geopolitikai alapvetések, amiket attól függetlenül, hogy most republikánus vagy demokrata elnökről van szó, nem tud figyelmen kívül hagyni.

Az Egyesült Államok esetében az egyik ilyen realitás az az, hogy ennek az országnak kettő darab olyan határvidéke van, ahol nagy energiákat kell befektetnie azért, hogy meg tudja védeni. Ez a Csendes-óceán, illetve az Atlanti-óceán. Mind a két területen kell neki egy-egy pufferzóna, ahol a rivális hatalmakat, jelen esetben Kínát, illetve Oroszországot meg tudja fogni. Ez a Távol-Keleten ugye Japán, Dél-Korea, Tajvan, Fülöp-szigetek, nyugaton pedig Európa önmagában - magyarázta Ács Bence.

KÖVESS MINKET

5. Meddig húzódhat még a háború?

Ahogy az oroszok haladnak, illetve azzal a veszteségrátával, amivel haladnak [...] – függően nyilván attól, hogy az ukránok, akiknek szintén nagyon nincsen pénze, ők hogyan fognak továbblépni –, de csak az oroszokat figyelembe véve ebben a háborúban még egy év simán benne van

- vetítette előre Ács Bence.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Korábbi nyugati diplomata: Zelenszkij most készül elkövetni öngyilkosságot
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezenek
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility