Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint

1. Mitől jelentős a Donbász?
A Donbászról azt érdemes tudni, hogy ez Ukrajnának az ipari része. Tehát itt vannak a nyersanyagok, itt van ipar. Azzal, hogy ezeket a területeket elveszik az ukránoktól, nagyon-nagyon komoly pofont adnak az ukrán gazdaságnak. Ehhez még hozzájön az, hogy egyre kisebb területük van a Fekete-tenger partján, tehát a hajózás is egyre nagyobb veszélybe kerül
- jelentette ki Ács Bence a Donyec-medencéről.
2. Milyen az orosz tárgyalástechnika?
Az oroszok tényleg úgy tárgyalnak mostanában, sőt igazából mióta a háború folyik, hogy teljesen egyértelmű, hogy azok a feltételek, amiket ők lefektetnek, az az ukránoknak nem lesz megfelelő, abba az ukránok nem fognak belemenni. Az oroszok ugye ezt a stratégiát még kifejezetten sokáig is tudják játszani abból a szempontból, hogy emberanyaggal bőven el vannak látva, szóval ilyen módon nagyon-nagyon sokáig tudnak háborúzni
- firtatta a Portfolio Globál rovatának elemzője.
3. Kiszámíthatóvá vált Trump?
Donald Trumpnak egyébként ez az orosz-ukrán tárgyalóstratégiája. Az amerikai elnököt azt nagyon-nagyon szeretik azzal leírni, hogy teljesen és abszolút kiszámíthatatlan. Mostanra már kezd egy fokkal kiszámíthatóbbá válni az, hogy mi történik. Nagyon leegyszerűsítve 2-3 hetente, hol Putyinban csalódik azért, mert ő nem elég nyitott a béketárgyalásokra, hol Zelenszkijjel. Most éppen ugye Zelenszkijben csalódott vasárnap délután, hogy nem olvasta még el a legújabb amerikai béketervet
- fogalmazott a Portfolio külpolitikai újságírója.
4. Hátat fordíthat Amerika Európának?
A Global Insight legutóbbi adásában Ács Bence elmondta:
az, hogy Donald Trump teljesen elengedje az európaiak kezét, az olyan geopolitikai baki lenne, ami hatalmas károkat okozna az Egyesült Államoknak a globális politikában betöltött szerepében.
Fontos kiemelni azt, hogy függetlenül attól, hogy az Egyesült Államoknak éppen ki az elnöke,
vannak olyan geopolitikai alapvetések, amiket attól függetlenül, hogy most republikánus vagy demokrata elnökről van szó, nem tud figyelmen kívül hagyni.
Az Egyesült Államok esetében az egyik ilyen realitás az az, hogy ennek az országnak kettő darab olyan határvidéke van, ahol nagy energiákat kell befektetnie azért, hogy meg tudja védeni. Ez a Csendes-óceán, illetve az Atlanti-óceán. Mind a két területen kell neki egy-egy pufferzóna, ahol a rivális hatalmakat, jelen esetben Kínát, illetve Oroszországot meg tudja fogni. Ez a Távol-Keleten ugye Japán, Dél-Korea, Tajvan, Fülöp-szigetek, nyugaton pedig Európa önmagában - magyarázta Ács Bence.
5. Meddig húzódhat még a háború?
Ahogy az oroszok haladnak, illetve azzal a veszteségrátával, amivel haladnak [...] – függően nyilván attól, hogy az ukránok, akiknek szintén nagyon nincsen pénze, ők hogyan fognak továbblépni –, de csak az oroszokat figyelembe véve ebben a háborúban még egy év simán benne van
- vetítette előre Ács Bence.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
A polgármester egyelőre nem szólalt meg.
Olyan lépésre készül a Volkswagen, amilyenre még nem volt példa a vállalat történetében
Át kell szabni a terveket.
Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét
Nyilatkozott Putyin fontos embere.
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Nem érvényesül a Csendes-óceán hatása.
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezenek
Ismét előkerült a RIMPAC ügye.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.