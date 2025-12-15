Természetesen ez az egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest. Épp ebben van a tárgyalási folyamat lényege, amelyet, megismétlem, nem akarunk hangosbeszélő-üzemmódban folytatni
- nyilatkozott a szóvivő.
Vasárnap Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna feladja NATO-csatlakozási ambícióit, amennyiben nyugati biztonsági garanciákat kap.
A Berlinben az ukrajnai rendezésről jelenleg zajló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem tájékoztatja Oroszországot élőben ezek menetéről.
Jelenleg a munka (…) az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. Miután befejezték a munkát, várni fogjuk, hogy amerikai tárgyalópartnereinktől megkapjuk azt az álláspontot, amelyet ma megvitatnak
- mondta.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nyugati kereszténység szerint ünnepelt karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei, a szóvivő azt hangoztatta, hogy határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek a leghálátlanabb dolog. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott
a komoly békére, a komoly döntésekre.
"Egyáltalán nem nyitott semmiféle olyan trükkre, amelynek célja az időhúzás és a mesterséges, ideiglenes szünetek létrehozása" - fogalmazott.
Peszkov úgy vélekedett, hogy
Donald Trump amerikai elnök és csapata őszintén törekszik a békére Ukrajnában.
Hozzátette, hogy Moszkva nagyra értékeli ezeket az erőfeszítéseket.
