Kimondta a Kreml: a béketárgyalások
Kimondta a Kreml: a béketárgyalások "sarokkövében" enged Zelenszkij – Lesz béke karácsonyig?

MTI
|
Portfolio
A rendezési tárgyalások sarokköve egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amelyben Ukrajna lemond a NATO-ba való belépésről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Természetesen ez az egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest. Épp ebben van a tárgyalási folyamat lényege, amelyet, megismétlem, nem akarunk hangosbeszélő-üzemmódban folytatni

- nyilatkozott a szóvivő.

Vasárnap Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna feladja NATO-csatlakozási ambícióit, amennyiben nyugati biztonsági garanciákat kap.

A Berlinben az ukrajnai rendezésről jelenleg zajló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem tájékoztatja Oroszországot élőben ezek menetéről.

Jelenleg a munka (…) az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. Miután befejezték a munkát, várni fogjuk, hogy amerikai tárgyalópartnereinktől megkapjuk azt az álláspontot, amelyet ma megvitatnak

- mondta.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nyugati kereszténység szerint ünnepelt karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei, a szóvivő azt hangoztatta, hogy határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek a leghálátlanabb dolog. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott

a komoly békére, a komoly döntésekre.

"Egyáltalán nem nyitott semmiféle olyan trükkre, amelynek célja az időhúzás és a mesterséges, ideiglenes szünetek létrehozása" - fogalmazott.

Peszkov úgy vélekedett, hogy

Donald Trump amerikai elnök és csapata őszintén törekszik a békére Ukrajnában.

Hozzátette, hogy Moszkva nagyra értékeli ezeket az erőfeszítéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

