  • Megjelenítés
Kis híján súlyos légi katasztrófát okozott az amerikai légierő gépe – A vétlen pilóta nem hagyta szó nélkül az incidenst
Globál

Kis híján súlyos légi katasztrófát okozott az amerikai légierő gépe – A vétlen pilóta nem hagyta szó nélkül az incidenst

Portfolio
Egy venezuelai polgári repülőgép kis híján összeütközött az amerikai haderő egy légi utántöltő gépével, miközben éppen utazómagasságába emelkedett – írja az AP.

Az eset még pénteken történt.

A JetBlue járatának pilótája a légiirányításnak a következőket mondta az eset kapcsán a beszélgetés leirata alapján:

Majdnem összeütköztünk a levegőben. Közvetlenül a mi repülési útvonalunkon haladtak el. (…) Nem volt bekapcsolva a transzponderük. Ez felháborító!

Az utasszállító gép a venezuelai Curaçaoból repült New Yorkba, amikor az eset történt.

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat

Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha

A pilóta megjegyezte, az amerikai utántöltő gép 8 kilométeren belül haladt el tőlük, miközben emelkedtek. Emiatt le kellett állítani az emelkedést, majd az utasszállító gép visszatért a venezuelai légtérbe.

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti viszony az utóbbi hetekben nagyon kiéleződött, mivel Washington kábítószerellenes műveletekbe kezdett a Karib-tengeren,

de Donald Trump kormányzatának célja akár Nicolás Maduro venezuelai elnök rendszerének megdöntése is lehet.

A műveletek miatt az amerikai légierő és haditengerészet jelenléte fokozottabb a Karib-tenger térségében.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés: odacsap Donald Trump Venezuelának

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility