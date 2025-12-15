Kis híján súlyos légi katasztrófát okozott az amerikai légierő gépe – A vétlen pilóta nem hagyta szó nélkül az incidenst

Az eset még pénteken történt.

A JetBlue járatának pilótája a légiirányításnak a következőket mondta az eset kapcsán a beszélgetés leirata alapján:

Majdnem összeütköztünk a levegőben. Közvetlenül a mi repülési útvonalunkon haladtak el. (…) Nem volt bekapcsolva a transzponderük. Ez felháborító!

Az utasszállító gép a venezuelai Curaçaoból repült New Yorkba, amikor az eset történt.

A pilóta megjegyezte, az amerikai utántöltő gép 8 kilométeren belül haladt el tőlük, miközben emelkedtek. Emiatt le kellett állítani az emelkedést, majd az utasszállító gép visszatért a venezuelai légtérbe.

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti viszony az utóbbi hetekben nagyon kiéleződött, mivel Washington kábítószerellenes műveletekbe kezdett a Karib-tengeren,

de Donald Trump kormányzatának célja akár Nicolás Maduro venezuelai elnök rendszerének megdöntése is lehet.

A műveletek miatt az amerikai légierő és haditengerészet jelenléte fokozottabb a Karib-tenger térségében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images