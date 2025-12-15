Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén

A horvátországi Dubrava Klinikai Kórház fertőző betegségekre szakosodott orvosa, Dr. Bruno Baršić elmondta, hogy a betegség terjedéséhez hosszan tartó, szoros kontaktus szükséges, például közös háztartásban élés, egy ágyban alvás és rossz életkörülmények.

Az utcán biztosan nem lehet elkapni a leprát

- hangsúlyozta.

A szakember kiemelte, hogy ez egy elszigetelt eset, nem pedig járvány. A legutóbbi lepra megbetegedést 1993-ban regisztrálták Horvátországban, és az országban soha nem volt pandémia ebből a betegségből.

A lepra, más néven Hansen-kór, napjainkban teljesen gyógyítható antibiotikumokkal. Bár a kezelés hosszú távú, rendkívül hatékony. Problémák csak akkor merülnek fel, ha a betegséget nagyon későn diagnosztizálják, ami deformitásokhoz vezethet, de még ekkor is gyógyítható a fertőzés.

A Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) megerősítette, hogy behozott esetről van szó. A beteg azonnal antibiotikumos kezelést kapott, míg minden közeli kapcsolatát azonosították és megfigyelés alá helyezték vagy megelőző kezelésben részesítették.

A HZJZ hangsúlyozta, hogy nincs fertőzésveszély a mindennapi társadalmi érintkezés során, beleértve a munkahelyeket, a tömegközlekedést vagy az üzleteket. A lepra nagyon lassan fejlődik ki, a tünetek néha évekkel vagy akár évtizedekkel a fertőzés után jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a személy Horvátországon kívül is megfertőződhetett jóval a tünetek megjelenése előtt. A kezelés megkezdése után a fertőzőképesség gyorsan, általában napok alatt megszűnik.

