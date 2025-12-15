  • Megjelenítés
Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat
Globál

Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat

MTI
Mintegy kétszáz orosz katonát kerítettek be az ukrán csapatok a Harkiv megyei Kupjanszkban, a város felszabadítása óvatosan zajlik annak érdekében, hogy elkerüljék a civil áldozatokat, és a katonai veszteségeket is a lehető legkisebbre csökkentsék - mondta el Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.

"A helyzet folyamatosan alakul, mivel az oroszok jelenleg gyakorlatilag bekerítve vannak a városban, és fokozatos kiszorításuk zajlik. Hallhattak már híreket arról, hogy miként történik ez, egyebek között a civil túszok kiszabadításáról, akiket az oroszok élő pajzsként használtak, gyerekeket is. Ez magyarázza, miért nem történik meg gyorsan a felszabadítás. Könnyebb lenne kizárólag azokra az állásokra csapást mérni, ahol az oroszok beásták magukat, ez azonban civil áldozatokat és felesleges rombolást okozhatna, amit szeretnénk elkerülni. Ezenkívül az ukrán katonai veszteségeket is minimálisra akarjuk csökkenteni" - fejtette ki a szóvivő. Hozzáfűzte, hogy Kupjanszkban az orosz erők az északi részekről kissé a városközpont felé húzódtak vissza.

Trehubov szavai szerint a harkivi régióban lévő Vovcsanszknál az orosz erők támadó műveletekkel és beszivárgással próbálkoznak. "Az ukrán védvonal most a Vovcsa folyó mentén épül fel" - tette hozzá.

Jurij Fedorenko, az ukrán 429. számú drónezred katonája egy tévéműsorban elmondta, hogy Kupjanszknál az oroszok

az Oszkil folyó alatt futó csöveken keresztül próbáltak átjutni, de ezt mostanra megállították.

Még több Globál

Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kimondta a Kreml: a béketárgyalások "sarokkövében" enged Zelenszkij – Lesz béke karácsonyig?

Ezrede más védelmi erőkhöz tartozó alakulatokkal együtt tucatnyi csapást mért az objektumra nehézbombákkal, tüzérséggel és légi eszközökkel. "A cső megrongálódott, jelenleg a megszállók csak fedezékként használják, és próbálják kijavítani" - tette hozzá Fedorenko.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility