Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat

Mintegy kétszáz orosz katonát kerítettek be az ukrán csapatok a Harkiv megyei Kupjanszkban, a város felszabadítása óvatosan zajlik annak érdekében, hogy elkerüljék a civil áldozatokat, és a katonai veszteségeket is a lehető legkisebbre csökkentsék - mondta el Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.

"A helyzet folyamatosan alakul, mivel az oroszok jelenleg gyakorlatilag bekerítve vannak a városban, és fokozatos kiszorításuk zajlik. Hallhattak már híreket arról, hogy miként történik ez, egyebek között a civil túszok kiszabadításáról, akiket az oroszok élő pajzsként használtak, gyerekeket is. Ez magyarázza, miért nem történik meg gyorsan a felszabadítás. Könnyebb lenne kizárólag azokra az állásokra csapást mérni, ahol az oroszok beásták magukat, ez azonban civil áldozatokat és felesleges rombolást okozhatna, amit szeretnénk elkerülni. Ezenkívül az ukrán katonai veszteségeket is minimálisra akarjuk csökkenteni" - fejtette ki a szóvivő. Hozzáfűzte, hogy Kupjanszkban az orosz erők az északi részekről kissé a városközpont felé húzódtak vissza.

Trehubov szavai szerint a harkivi régióban lévő Vovcsanszknál az orosz erők támadó műveletekkel és beszivárgással próbálkoznak. "Az ukrán védvonal most a Vovcsa folyó mentén épül fel" - tette hozzá.

Jurij Fedorenko, az ukrán 429. számú drónezred katonája egy tévéműsorban elmondta, hogy Kupjanszknál az oroszok

az Oszkil folyó alatt futó csöveken keresztül próbáltak átjutni, de ezt mostanra megállították.

Ezrede más védelmi erőkhöz tartozó alakulatokkal együtt tucatnyi csapást mért az objektumra nehézbombákkal, tüzérséggel és légi eszközökkel. "A cső megrongálódott, jelenleg a megszállók csak fedezékként használják, és próbálják kijavítani" - tette hozzá Fedorenko.

