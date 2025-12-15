Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Egy amerikai tisztviselő szerint rendkívül pozitív eredménnyel zárultak Berlinben az ukrán–amerikai tárgyalások, és Donald Trump elégedett az eddig elért haladással - számolt be a Sky News.
Donald Trump találkozóra hívta Robert Ficót
Donald Trump a jövő évi labdarúgó-világbajnokság idejére hívta meg az Egyesült Államokba Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy aláírják az amerikai–szlovák atomerőmű-építési megállapodást.
Merz: az EU híre sérül, ha nem adják át Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyont
Ha nem adják át az orosz eszközöket Ukrajnának, az évekig kárt okozna az Európai Uniónak - figyelmeztetett a német kancellár.
"Ha ezt nem sikerül kezelni, akkor az Európai Unió cselekvőképessége még évekig, ha nem még tovább, masszívan sérülni fog" - mondta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a nyilatkozattétel után ült össze a német kancellárral a ma estére betervezett megbeszélésre.
(Sky News)
Kijev szerint is jól mennek a béketárgyalások, de egy kulcskérdésből még komoly bajok lehetnek
Ukrajna vezető béketárgyalója szerint valódi előrelépést értek el az amerikai és ukrán tisztviselők a Berlinben zajló, az orosz háború lezárását célzó béketárgyalások második fordulójában - írja a Reuters
Elképesztő akciót hajtott végre az ukrán SZBU: felrobbantottak egy orosz tengeralattjárót – Videón a hajmeresztő bevetés
Felrobbantott az ukrán állami titkosszolgálat, az SZBU egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjárót – jelentik ukrán hírforrások.
Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt
Oroszország szándékosan nem ölte és nem is öli meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, erről és ennek indokairól jelentetett meg vezető anyagot az orosz MK.ru hírportál.
Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat
Mintegy kétszáz orosz katonát kerítettek be az ukrán csapatok a Harkiv megyei Kupjanszkban, a város felszabadítása óvatosan zajlik annak érdekében, hogy elkerüljék a civil áldozatokat, és a katonai veszteségeket is a lehető legkisebbre csökkentsék - mondta el Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.
Kimondta a Kreml: a béketárgyalások "sarokkövében" enged Zelenszkij – Lesz béke karácsonyig?
A rendezési tárgyalások sarokköve egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amelyben Ukrajna lemond a NATO-ba való belépésről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.
Kiszivárgott a titkos béketárgyalásról: erre akarja Trump rávenni Zelenszkijt, hogy béke legyen
Az AFP francia hírügynökség értesülései szerint az Egyesült Államok delegációja azt kérte Ukrajnától a tegnap kezdődött berlini béketárgyaláson, hogy teljesen vonuljon ki a Donbász területéről egy lehetséges békemegállapodás keretében.
Két tűz közé került Zelenszkij: nem csökken az ellenállás a hátországban
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukrán lakosság háromnegyede elutasítja, hogy nagyobb engedményeket tegyenek Oroszországnak egy békeszerződésben – írja a Reuters.
Megvolt a tárgyalás második napja Berlinben
Ma folytatódtak a tárgyalások Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az Egyesült Államokat képviselő Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje között Berlinben.
A Kyiv Independent forrása szerint mintegy másfél óráig tartott a nemrégiben lezárult egyeztetés, mára pedig ennyi volt Ukrajna és az Egyesült Államok delegációja részéről.
A felek tegnap is asztalhoz ültek, Witkoff "sok előrelépésről" számolt be a sajtónak.
Zelenszkij ma este az európai partnerekkel dugja össze a fejét.
(Ukrinform)
Szigorít az EU a litvániai léggömbök miatt
Az Európai Unió hétfőn kiterjesztette a belarusz rezsimmel szembeni szankcióit, hogy azokra a cselekményekre is vonatkozzanak, amelyeket a demokrácia, a jogállamiság és a tagállamok általános biztonságának aláásásaként értékelnek.
Ez azt követi, hogy az utóbbi hónapokban egymás után hatoltak be Fehéroroszországból érkező meteorológiai léggömbök Litvánia légterébe, többször is megzavarva a légi forgalmat.
Az új kritérium lehetővé teszi az EU számára, hogy korlátozó intézkedéseket vezessen be azokkal szemben, akik külföldről információs manipulációt és beavatkozást terveznek, irányítanak, támogatnak vagy elősegítenek
- közölte az EU Tanácsa. Hozzátették: "az EU emellett az engedély nélküli belépést is célba veheti egy tagállam területére".
(Reuters)
Reagált Németország a moszkvai perre
A német kormány szóvivője hétfőn közölte: az orosz jegybank 230 milliárd dollár kártérítést követelő keresete, amelyet a Belgiumban működő Euroclear ellen nyújtottak be,
nincs hatással az Európai Unió terveire,
hogy a befagyasztott orosz eszközöket Ukrajna támogatására használják fel.
(Reuters)
Békecsúcs Berlinben
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a NATO főtitkára, Mark Rutte is azon vezetők között lesz, akik hétfő este Berlinben tárgyalnak egy esetleges ukrajnai békemegállapodásról.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg Berlinben tartózkodik, ahol Donald Trump amerikai elnök megbízottaival – Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel –, valamint Friedrich Merz német kancellárral folytat tárgyalásokat egy lehetséges béketervről.
Von der Leyenen és Ruttén kívül valamint Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Lengyelország és Svédország vezetői is csatlakoznak majd várhatóan a hétfő esti egyeztetésekhez a német fővárosban.
(Reuters)
Újrakalibrálná a lengyel-ukrán viszonyt Nawrocki
Ukrajna támogatása Lengyelország stratégiai érdeke, de változtatni kell azon, hogy a lengyel-ukrán kapcsolatokból elveszett a partnerség - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a wp.pl hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjúban.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy Lengyelországnak "továbbra is támogatnia kell-e Ukrajnát", az államfő leszögezte: "Ez Lengyelország stratégiai érdeke, amely nem változott, és nem is fog változni". Kijev "Lengyelország halálos ellenségével, Oroszországgal küzd, és olyan értékeket véd, amelyek a lengyelekhez is közel állnak" - húzta alá.
Egyúttal el kellene érni, hogy Ukrajna "partnerként kezelje Lengyelországot" - jelentette ki. Rámutatott: az ukrajnai háború már közel négy év óta zajlik, és a lengyelek,
úgy tűnik, gyakran nem partnernek érzik magukat a (lengyel-ukrán) viszonyban.
Úgy fogalmazott: nyíltan kimondja, hogy "a Lengyelország-Ukrajna-viszonyból eltűnt a partnerség eleme".
Aláhúzta: Lengyelországnak, "csakúgy, mint a világ más országainak, megvannak a maga elvárásai Ukrajnával szemben". Utalt egyebek mellett a közös történelmet érintő kérdésekre, ezen belül a második világháborúban a lengyel polgári lakosság ellen a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) áldozatainak exhumálására.
Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntekre bejelentett varsói látogatása "áttörést jelenthet-e" a kétoldalú kapcsolatokban, Nawrocki úgy válaszolt: a látogatás "új kezdetet jelenthet" a lengyel-ukrán viszonyban, ha "tiszteletben tartjuk Lengyelország stratégiai érdekeit, és egyértelműen kommunikálunk a lengyelek számára fontos kérdésekről".
Ukrajna támogatása lehetetlen Lengyelország hozzájárulása nélkül - hangsúlyozta Nawrocki. Hozzátette: úgy érzi, hogy Zelenszkij "az utóbbi években hozzászokott Lengyelországhoz, mint egy magától értetődő tényezőhöz", amellyel "semmiről sem kell egyeztetni, mert mi mindig ott voltunk, és mindent megtettünk" - fogalmazott.
Annak kapcsán, hogy az ukrajnai helyzetről az utóbbi időben folytatott magas szintű találkozókon nem voltak jelen Lengyelország képviselői, Nawrocki megállapította: olyan formátumokról van szó, amelyekben Donald Tusk kormányfőnek kellene képviselnie az országot. Abban, hogy Lengyelország jelen legyen a tárgyalóasztalnál, Zelenszkij lenne a leginkább érdekelt a lengyel-ukrán kapcsolatok "megfelelő rendezettsége esetén" - jelentette ki az elnök, és jelezte: megpróbálja "újratárgyalni" a lengyel-ukrán partnerséget.
(MTI)
Lecsapott Brüsszel Oroszország szürke hűbéreseire
Az Európai Unió legújabb, Oroszország ellen irányuló szankciócsomagjában feketelistára tette Murtaza Lakhanit, a nemzetközi olajkereskedelem egyik meghatározó, ám a nyilvánosság elől rejtőzködő pakisztáni üzletemberét. A blokk szerint Lakhani kulcsszerepet játszott az orosz olaj világpiaci értékesítésében, és több azeri kereskedővel együtt került fel a szankciós listára – tudósított a Bloomberg.
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt
Az orosz központi bank több mint 18 ezer milliárd rubel (csaknem 196 milliárd euró, 230 milliárd dollár) összegű keresetet nyújtott be az Euroclear letétkezelő ellen - közölte hétfőn a Moszkvai Választottbíróság sajtószolgálata.
Új szankciókat vet ki az EU
Az Európai Unió külügyminiszterei szankciókat készülnek kivetni az úgynevezett árnyékflottához tartozó további mintegy 40 hajóra, amelyek segítségével Oroszország megkerüli az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós büntetőintézkedéseket - jelentette ki Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője hétfőn Brüsszelben.
Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kallas hangsúlyozta: az újabb szankciós intézkedések nemcsak 40 további hajót érintenek, hanem az ezeket működtető és segítő szereplőket is, azzal a céllal, hogy megfosszák Oroszországot a háború finanszírozásához szükséges forrásoktól. Hozzátette: az EU elérte a kétmillió lőszer leszállítására vonatkozó kezdeményezés célját is, ami elengedhetetlen Ukrajna védekezőképességének fenntartásához.
(MTI)
Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője arra figyelmeztetett az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozója előtt, hogy nem a kelet-ukrajnai Donbász megszerzése Vlagyimir Putyin orosz elnök "végcélja". Kallas szerint, ha Oroszország egy békemegállapodás részeként megkaparintaná az egész régiót, csak folytatná az előrenyomulást, akár Ukrajnán túl is - írja az ukrán RBC-Ukraine.
Új település elfoglalását jelentette a Kreml
Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy elfoglalták az Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában fekvő Piscsane helységet.
(RIA Novosztyi via Reuters)
Amerika ősi riválisánál kopogtat zsoldos katonákért Moszkva – Kiderült, mit kap, aki harcba száll a Kreml oldalán
Több iráni városban felbukkantak olyan szórólapok, amelyek az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdítanak. A toborzók 20 ezer dolláros belépési jutalmat és nagyjából havi 2000 dolláros fizetést ígérnek az érdeklődőknek - írja az Ukrinform az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjára hivatkozva.
Dróntörmeléket találhattak Lengyelországban
Drónnak vélhető roncsot talált egy férfi tegnap Lengyelország Lublin vajdaságában, egy ukrán határ közeli erdőben. A rendőrség biztosította a helyszínt.
Sajtóinformációk szerint egy megrongálódott drónra, annak törzsére és motorjára lelt az erdőben sétáló férfi. A helyi rendőrség szerint nem csempészetre használhatták az eszközt.
Szeptember 10-én orosz drónok tömegesen sértették meg Lengyelország légterét.
(Ukrinform)
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
A brit külföldi hírszerzés, az MI6 új vezetője hétfőn tartja első nyilvános beszédét, amelyben várhatóan elsősorban Oroszország fenyegetésére figyelmeztet majd, fő üzenete az lesz, hogy a "frontvonal mindenhol ott van" - jelentette a CNN.
Ukrán jelentés
Az ukrán légvédelem 133-at semmisített meg a vasárnap este óta indított 153 orosz drónból - közölte az ukrán légierő.
17 drón 10 különböző helyszínen becsapódott.
Az Ukrinform szerint az orosz csapások Dnyipropetrovszk régióban megszakították a vasút energiaellátását, ami 3-6 órás késéseket okozott a vonatok menetrendjében.
(Ukrinform)
Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha
Alexander Stubb finn elnök kijelentette, az Ukrajnáról szóló béketárgyalások kritikus szakaszba értek, az elmúlt négy év során pedig valószínűleg most állunk a legközelebb egy megállapodás eléréséhez - írta az RBC-Ukraine.
Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben
Donald Trump amerikai elnök támadásai mély törésvonalat nyitottak az Európai Unión belül: az Európai Bizottság és a tagállamok vezetői egyre inkább megosztottak abban, hogyan reagáljanak Washington lépéseire úgy, hogy közben ne veszélyeztessék Ukrajna érdekeit. Sokan kőkemény válaszlépéseket tennének az amerikai államfővel szemben, mások óvatosságra intenek Brüsszelben – közölte a Financial Times.
Jelentett az orosz légvédelem
Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy légvédelmi egységei az éjszaka folyamán 130 ukrán drónt lőttek le, melyek közül 15 Moszkva felé tartott.
Jurij Szluszar, Rosztov megye kormányzója arról számolt be, hogy egy elektromos vezeték megrongálódott egy éjszakai dróntámadás következtében.
(Reuters)
Varsóba készül Volodimir Zelenszkij
Az ukrán elnök december 19-én Varsóba fog látogatni, hogy Karol Nawrocki lengyel elnökkel biztonsági, gazdasági és történelmi kérdésekről tárgyaljon - számol be az ukrán sajtó, miután Nawrocki szóvivője megerősítette a találkozó hírét.
Ez lesz az első alkalom, hogy az ukrán államfő találkozik idén megválasztott lengyel kollégájával, aki Donald Tusk kormányfőnél kritikusabb álláspontot képvisel Kijevvel szemben.
Belgorodot támadta Kijev
Egy ukrán rakétatámadás "súlyos károkat" okozott a nyugat-oroszországi Belgorod városának helyi infrastruktúrájában - közölte tegnap Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója. Gladkov egy elmosódott fényképet is megosztott a támadásról, de nem pontosította annak részleteit.
Ukrainian strikes hit the "Luch" Thermal Power Plant located in the Russian city of Belgorod tonight.A cloud of smoke is seen rising from the targeted site. pic.twitter.com/AyEOYfz0TD https://t.co/AyEOYfz0TD— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 14, 2025
Helyi Telegram-csatornák robbanásokról számoltak be a város egyik erőművénél, amelyet korábban már ért ukrán támadás, akkor és most is áramkimaradásokat okozva.
Gladkov állítása szerint a csapás kisebb károkat okozott családi házakban és lakóépületekben is. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.
(Kyiv Independent)
Megtámadták Moszkvát az éj leple alatt: ukrán drónraj vette célba az orosz fővárost
Ukrán drónok vették támadás alá az orosz fővárost mára virradóra, az orosz légvédelem legalább 18 Moszkva felé tartó eszközt semmisített meg – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Kyiv Independent alapján.
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap több mint öt órán át tárgyalt az amerikai delegációt vezető Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetés ma reggel folytatódik – közölték a felek a Kyiv Independent szerint.
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
A Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight múlt heti adásában az orosz-ukrán háborúról és a harcok lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről esett szó Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével. Összeszedtük az epizód öt legfontosabb megállapítását azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok valóban magára hagyhatja-e Ukrajnát és vele együtt Európát is.
Tegnapi tudósításunk
Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:
