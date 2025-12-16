Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne

Két amerikai tisztviselő elmondása szerint a javasolt védelmi intézkedéseket, amelyeket a kétnapos berlini tárgyalásokon – köztük a hétfő esti munkavacsorán – vitattak meg, a NATO 5. cikkelyéhez hasonlónak tekintik. Ez erős és tartós elkötelezettséget jelezne Ukrajna biztonsága mellett, annak ellenére, hogy az ország nem tagja a szövetségnek.

Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a berlini egyeztetések után beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Németország, Olaszország, a NATO, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Norvégia, Dánia és Hollandia vezetőivel. Trump szerint a felek közelebb kerültek egy megállapodáshoz.

Próbáljuk tető alá hozni a megállapodást. Úgy gondolom, most közelebb vagyunk hozzá, és szerintem ők is ezt fogják mondani. Számos beszélgetést folytattunk Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és úgy vélem, most közelebb vagyunk, mint valaha

– fogalmazott Trump.

A két amerikai tisztviselő egy korábbi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az ajánlott biztonsági garanciák nem maradnak korlátlan ideig terítéken. Elmondásuk szerint

a felek a vitás kérdések mintegy 90 százalékában már széles körű egyetértésre jutottak.

Egyúttal elismerték, hogy a területi és szuverenitási kérdéseket továbbra is elsősorban az érintett feleknek kell rendezniük. Ukrajna korábban többször jelezte, hogy nem hajlandó területeket átengedni Oroszországnak.

Az ukrajnai közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a lakosság csak kis része lenne hajlandó elfogadni olyan területi engedményeket, amelyek Oroszország számára kulcsfontosságú feltételei a háború befejezésének. Moszkva mindeddig kevés készséget mutatott a kompromisszumra.

Az egyik amerikai tisztviselő szerint Oroszország nyitottnak mutatkozik arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

A NATO alapító szerződésének 5. cikkelye a szövetség védelmi rendszerének sarokköve. Kimondja, hogy a szövetség bármely tagja elleni fegyveres támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül, és közös válaszlépéseket von maga után.

Egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok milyen messzire menne el egy Ukrajnának nyújtott, 5. cikkelyhez hasonló biztonsági garanciarendszer kiépítésében. A tisztviselők annyit árultak el, hogy a csomag intenzív megfigyelést és deeszkalációs mechanizmusokat tartalmazna a kisebb incidensek kiéleződésének megelőzésére.

A berlini tárgyalásokat amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner, az elnök veje vezette. Egy munkacsoport háromoldalas tervezetet készített a területi kérdések kezeléséről, amelyet Zelenszkij várhatóan saját csapatával vitat meg.

Az amerikai fél ezt követően az oroszokkal is egyeztetne a dokumentumról. A munkacsoportok a hétvégén az Egyesült Államokban, feltehetően Miamiban folytatják az egyeztetéseket.

Címlapkép forrása: Clemens Bilan Pool/Getty Images