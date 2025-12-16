Csodafegyvert akartak fejleszteni Európa nagyágyúi - Most úgy néz ki, komoly bukás lesz az FCAS-projektből

Megakadt a francia–német–spanyol közös vadászgépfejlesztési program: a források szerint egyre valószínűtlenebb az FCAS-projekt megvalósulása - tudósított a Reuters.

A francia, német és spanyol védelmi miniszterek múlt heti találkozója nem hozott áttörést a három ország közös vadászgépfejlesztési programjában – közölték az ügyet ismerő források. A nagyjából százmilliárd eurós FCAS-projekt egy új, ötödik generációs harci repülőgép kifejlesztését célozza, amely 2040 körül váltaná fel a francia Rafale, valamint a német és spanyol Eurofighter flottát.

A források szerint a program sorsa mára nagyon bizonytalanná vált. Úgy tudni, Franciaország jövő évre halasztaná azt a döntést, amelyet Németország még 2025 végéig le szeretett volna zárni. A fejlesztés következő szakaszának bejelentését eredetileg az e heti brüsszeli EU-csúcson tervezték nyilvánosságra hozni.

A felek nem tudtak megegyezni sem a program részét képező, úgynevezett "harci felhő" rendszer felépítéséről, sem a drónok szerepéről. A vita középpontjában az áll, hogy

a francia Dassault vezető szerepet követel magának a német partnerrel, az Airbusszal szemben, amit Berlin jelenlegi formájában nem tart elfogadhatónak.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Franciaország és Németország igényei jelentősen eltérnek. Párizsnak olyan gépekre van szüksége, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek hordozására, valamint repülőgép-hordozókon történő üzemeltetésre. Németországnak nincs repülőgép-hordozója, és már megrendelte az amerikai F–35-ös vadászbombázókat a NATO nukleáris eszközeinek szállítására.

A Dassault vezérigazgatója kedden kétségeinek adott hangot a program jövőjével kapcsolatban. Szerinte a közös fejlesztés sikere azon múlik, hajlandó-e Németország újragondolni az amerikai fegyverimporttól való erős függőségét.

