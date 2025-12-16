Durván kifakadt Orbán Viktor szövetségese: az ország elpusztítását akarják, akik elkaszálták a Trump-hotelt

Aleksandar Vucic szerb elnök kedden Belgrádban bejelentette, hogy bűnvádi feljelentést tesz mindazok ellen, akik miatt visszalépett egy belgrádi hotelépítési projekttől Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje.

Aleksandar Vucic szerint Szerbia legalább 750 millió eurós (288,73 milliárd forint) befektetéstől esett el a hotelépítés körüli negatív kampány miatt, és

ezzel az ország hatalmas lehetőséget szalasztott el.

A szerb kormány tavaly kötött megállapodást Jared Kushner befektetési cégével, az Affinity Global Developmenttel arról, hogy a vállalat egy, a Trump Organization márkanév alá tartozó szállodát épít a szerb főváros központjában. A vezérkar épületét 1999-ben, a NATO Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. A romokat 14 éven át nem takarították el. A terület rendezése 2013-ban kezdődött el, a törmeléket elhordták, ám az épület vázát megtartották azért, hogy a Jugoszlávia elleni légicsapásokra emlékeztessenek. Az Affinity Global Development 99 évre bérelte ki a területet, és egy 1500 szobás hotelkomplexum felépítését tervezte.

A hotelprojekt ellen többször is tiltakoztak Belgrádban.

Hétfőn pedig a szervezett bűnözés elleni ügyészség hivatali visszaélés és dokumentumok hamisítása miatt vádat emelt Nikola Selakovic szerb kulturális miniszter, valamint három másik ember ellen. A vádhatóság gyanúja szerint meghamisított dokumentumok tették lehetővé, hogy az amerikai cég engedélyt kapjon a hotel építésére Belgrádban a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának a helyén, amely korábban kulturális örökségnek számított.

"A Vezérkar épülete elleni kampány azzal a céllal indult, hogy támogassa a felelősségteljesen és komolyan dolgozó emberek elleni blokádokat, mert mindent be kell feketíteni, mindent le kell rombolni, csak, hogy minél rosszabb legyen a helyzet, hogy nekik jobb legyen, hogy elpusztítsák Szerbiát, hogy befektetők nélkül maradjon (az ország), hogy áram nélkül maradjon, hogy fizetések nélkül maradjon, hogy általános sztrájkokat tartsanak és mindenféle mást, hogy Szerbia eltűnjön a sikeres országok térképéről" - fogalmazott a szerb elnök kedden Belgrádban.

Hozzátette, már csak idő kérdése, hogy a volt vezérkari épületről mikor kezdenek el hullani a téglák és a vakolat, mert többé soha senki nem mer majd hozzányúlni az objektumhoz.

Hétfőn a Wall Street Journal hozta nyilvánosságra az Affinity Partners szóvivőjének közleményét, amelyben az olvasható, hogy a cég eláll a szerbiai projekttől.

Mivel a jelentős projekteknek egyesíteniük, nem pedig megosztaniuk kell, ezért Szerbia népe, valamint Belgrád városa iránti tiszteletből visszavonjuk kérelmünket, és visszavonulunk

- idézte az amerikai napilap cikkét a szerb közszolgálati televízió az internetes oldalán.

Aleksandar Vucic kedden "undorító politikai manipulációnak" nevezte a kulturális miniszter elleni vádemelést. Mint mondta: ő személyesen szerette volna, ha megvalósul a projekt, így várja, hogy ellene is vádat emeljenek.

