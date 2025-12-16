  • Megjelenítés
Elképesztő számokat közöltek: így forgatja fel a munkahelyeket a mesterséges intelligencia
Elképesztő számokat közöltek: így forgatja fel a munkahelyeket a mesterséges intelligencia

Az Egyesült Államokban rohamosan terjed a mesterséges intelligencia munkahelyi használata: a Gallup friss felmérése szerint az év harmadik negyedévében már a dolgozók 45 százaléka használt MI-eszközöket éves szinten néhányszor a munkája során, szemben az egy évvel korábbi 27 százalékkal - írja az Axios.
Nemcsak a ritkább, hanem a rendszeres MI-használat is látványos növekedést produkált:

  • Míg tavaly a második negyedévben az amerikai munkavállalók 12 százaléka használta heti szinten a mesterséges intelligenciát a munkahelyén, idén már közel negyedük (23 százalék) mondta ugyanezt.
  • A napi szintű MI-használat egyelőre szűk körre korlátozódik, jelenleg minden tizedik dolgozóra jellemző.

Az MI-használatban jelentős különbségek mutatkoznak az egyes ágazatok között, A tudásalapú munkakörökben ugyanis jóval elterjedtebb a technológia:

  • a technológiai szektorban dolgozók 76 százaléka,
  • a pénzügyi területen 58 százaléka,
  • a professzionális szolgáltatási szektorban foglalkoztatottaknak pedig 57 százaléka használ MI-t legalább évente többször.
  • Ezzel szemben a kiskereskedelemben mindössze 33,
  • az egészségügyben 37,
  • a gyáriparban pedig 38 százalék ugyanez az arány.

A vállalati hierarchiában elfoglalt pozíció szintén meghatározó:

minél magasabb beosztásban dolgozik valaki, annál valószínűbb, hogy rendszeresen használ MI-eszközöket.

Az amerikai munkavállalók 37 százaléka szerint munkahelyük már bevezetett valamilyen MI-technológiát a hatékonyság növelésére. 40 százalék úgy véli, hogy nem, míg 23 százalék nem tudja.

Az MI-t használók körében

a chatbotok és a virtuális asszisztensek a legnépszerűbbek,

több mint 60 százalékuk vett már igénybe ilyeneket.

  • Íráshoz és szövegszerkesztéshez például 36 százalék,
  • informatikai programozáshoz pedig 14 százalék használ MI-t.
  • Kép-, videó- vagy hanggenerálásra,
  • adatelemzésre,
  • illetve ütemezésre és projektmenedzsmentre 13-13 százalék vesz igénybe mesterséges intelligenciát.

Leggyakrabban információk összedolgozása (42 százalék), ötletgenerálás (41 százalék) és tanulás (36 százalék) céljából fordulnak a forradalmi technológiához az amerikai dolgozók.

A Gallup szerint az MI munkahelyi terjedése összefügg azzal, hogy a cégvezetők mennyire támogatják annak használatát, és az adott vállalat mennyire építi be stratégiai megfontolásból a mindennapjaiba.

A Gallup legfrissebb adatai egy országosan reprezentatív felmérésen alapulnak, amelyet 23068 teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott amerikai felnőtt körében végeztek online, augusztus 5. és 19. között, a Gallup Panel segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

