Elképesztő számokat közöltek: így forgatja fel a munkahelyeket a mesterséges intelligencia

Nemcsak a ritkább, hanem a rendszeres MI-használat is látványos növekedést produkált:

Míg tavaly a második negyedévben az amerikai munkavállalók 12 százaléka használta heti szinten a mesterséges intelligenciát a munkahelyén, idén már közel negyedük (23 százalék) mondta ugyanezt.

A napi szintű MI-használat egyelőre szűk körre korlátozódik, jelenleg minden tizedik dolgozóra jellemző.

Az MI-használatban jelentős különbségek mutatkoznak az egyes ágazatok között, A tudásalapú munkakörökben ugyanis jóval elterjedtebb a technológia:

a technológiai szektorban dolgozók 76 százaléka,

a pénzügyi területen 58 százaléka,

a professzionális szolgáltatási szektorban foglalkoztatottaknak pedig 57 százaléka használ MI-t legalább évente többször.

Ezzel szemben a kiskereskedelemben mindössze 33,

az egészségügyben 37,

a gyáriparban pedig 38 százalék ugyanez az arány.

A vállalati hierarchiában elfoglalt pozíció szintén meghatározó:

minél magasabb beosztásban dolgozik valaki, annál valószínűbb, hogy rendszeresen használ MI-eszközöket.

Az amerikai munkavállalók 37 százaléka szerint munkahelyük már bevezetett valamilyen MI-technológiát a hatékonyság növelésére. 40 százalék úgy véli, hogy nem, míg 23 százalék nem tudja.

Az MI-t használók körében

a chatbotok és a virtuális asszisztensek a legnépszerűbbek,

több mint 60 százalékuk vett már igénybe ilyeneket.

Íráshoz és szövegszerkesztéshez például 36 százalék,

informatikai programozáshoz pedig 14 százalék használ MI-t.

Kép-, videó- vagy hanggenerálásra,

adatelemzésre,

illetve ütemezésre és projektmenedzsmentre 13-13 százalék vesz igénybe mesterséges intelligenciát.

Leggyakrabban információk összedolgozása (42 százalék), ötletgenerálás (41 százalék) és tanulás (36 százalék) céljából fordulnak a forradalmi technológiához az amerikai dolgozók.

A Gallup szerint az MI munkahelyi terjedése összefügg azzal, hogy a cégvezetők mennyire támogatják annak használatát, és az adott vállalat mennyire építi be stratégiai megfontolásból a mindennapjaiba.

