Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?

Sosem voltunk még ilyen közel a háború végéhez?
Két napon át tárgyaltak Berlinben Európa és Ukrajna vezetői az Egyesült Államok küldötteivel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az ukrajnai háború lezárásáról. A találkozó lényege az volt, hogy a felek létre hozzanak egy olyan békejavaslatot, amely az eddigi tárgyalások alapján Oroszország és Ukrajna számára is elfogadható feltételeket határoz meg, emellett hosszabb távon minimalizálja az orosz-ukrán háború kiújulásának kockázatát.
A találkozó után Kijev, Berlin és Washington is rendkívül optimista hangnemben nyilatkozott a háború lezárásának feltételeiről.
Azt hiszem, most közelebb vagyunk a megoldáshoz, mint valaha
– jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Szerintem 2022. február 24-e óta ez az első alkalom, hogy valós lehetőségünk van elindulni a béke útján”
– mondta Friedrich Merz német kancellár.
A hatalmas optimizmus ellenére még mindig rengeteg kérdést kell tisztázni, mire a békejavaslatból békeszerződés lesz.
Mit tartalmaz a legújabb békeajánlat?
A nyugati sajtóba folyamatosan szivárognak az információk arról, hogy miben állapodott be Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok, ezek alapján az alábbi feltételek ismertek:
- Ukrajna nem lehet a NATO tagja,
- viszont Ukrajna robusztus, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kap a NATO legerősebb államaitól, egyebek mellett Franciaországtól, Németországtól, Nagy-Britanniától és az Egyesült Államoktól.
- Ukrajna védelmét a reguláris hadsereg mellett valamilyen formában európai katonák biztosítanák – azt nem tudni, ez a kontingens pontosan hol állomásozna (Ukrajnában állandó békefenntartóként, vagy Ukrajnán kívüli gyorsreagálású képesség), és azt sem, milyen létszámú és fegyverzetű lenne,
- az orosz-ukrán tűzszünet betartatását pedig az Egyesült Államok monitorozná.
- Az ukrán haderő létszámát 800 ezer főre korlátoznák – nem egyértelmű, ez szigorúan vett, nemzetközileg ellenőrzött létszámsapka lenne-e, vagy csupán valamiféle „ajánlás”, melyet Ukrajna vagy betart, vagy nem. A nagy hatótávolságú fegyverek hadrendben tartása továbbra is kérdéses.
- A legnagyobb probléma továbbra is a Donbasz jövője: az USA küldöttei elvileg erősen utaltak rá, hogy bármilyen megállapodáshoz Ukrajnának ki kellene vonulnia teljesen Donyeck és Luhanszk megyékből (hiszen Oroszország csak ezt fogadja el), Európa tárgyalói ezt nem tartják jó ötletnek, ebben a kérdésben elvileg nem sikerült konszenzusra jutni. Felmerült egy „különleges gazdasági zóna” létrehozásának ötlete is a Donbaszban, ezt Moszkva korábban explicit elutasította.
- Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat. Ezt az együttműködési rendszer legerősebb tagjai mind támogatják, viszont teljesüléséhez teljes tagállami konszenzus kell.
- Egyelőre nem világos, mi lesz az Európában befagyasztott orosz (jegybanki) vagyonelemek sorsa. Európa egyes vezetői ezt oda akarják „hitel” formájában adni Ukrajnának, Oroszország ezt lopásnak titulálta és erős utalást tettek arra, hogy ha ezt meglépi Brüsszel, nem fognak békét kötni Ukrajnával. Felmerült viszont az is, hogy az eszközök egy részét Moszkva önként odaadná Ukrajnának újjáépítési hozzájárulás formájában. Nem tudni, ezzel a kérdéssel kapcsolatban sikerült-e bármilyen konszenzust kialakítani Berlinben.
Jól látható, hogy még a nyugati szövetségen belül is rengeteg tisztázatlan kérdés van.
Mit szólnak majd az oroszok?
Miközben a nyugati vezetők itt mindenféle előrelépést, áttörést emlegetnek, muszáj hangsúlyozni egy fontos tényezőt:
ezen a berlini csúcstalálkozón Oroszország semmilyen formában nem képviseltette magát; ahhoz pedig, hogy a háború lezáruljon, Moszkvának is igent kellene mondania.
Moszkva azonban korábban a fent említett feltételek közül többet is implicit vagy explicit visszautasított, kifogásolták például a következő pontokat:
- a NATO 5. cikkelye szerinti biztonsági garanciák elfogadhatatlanok – ez olyan, mintha Ukrajnát bevennék a NATO-ba, az ország NATO-tagságának megakadályozása pedig a „különleges művelet” egyik fő célkitűzése.
- NATO-tagállamok katonái biztosan nem állomásozhatnak Ukrajna területén (egyedül Törökország kapcsán mutattak eddig valami nyitottságot, de Moszkva szerint ennek a nemzetközi békefenntartó erőnek elsősorban nem NATO-tagországok katonáiból kell állnia, a NATO ugyanis szerintük katonai fenyegetést jelent az orosz határon).
- A 800 ezer fős (de még a korábban felmerült 600 ezer fős) ukrán hadsereggel kapcsolatosan több orosz véleményvezér, vezető is arról beszélt, hogy ekkora katonai erő fenyegetést jelent, Kijev akár inváziót is kezdhet Oroszország határ menti térségei és a frissen „annektált” területek ellen. Oroszország korábban 60-120 ezer fős ukrán haderőkorlátot emlegetett, amely kizárólag belügyi feladatok ellátására lenne alkalmas (vagy még arra se).
- Oroszország számára a Donbasz teljes elfoglalása és a térség elismerése mint az Oroszországi Föderáció szerves és elidegeníthetetlen része az egyetlen elfogadható „kompromisszum” a területi kérdésekkel kapcsolatosan.
Oroszország érdeke továbbra is az, hogy minél több területet vigyenek Ukrajnából és minél gyengébb maradjon ez az ország hosszabb távon, így továbbra is kérdéses, hogy milyen kompromisszumokra lesznek hajlandók, ha úgy látják, katonai erővel ennél többet is el tudnak érni 2-5-10 év háborúzás után. Ha még mindig így látják.
Több dolog is változott - Tény, hogy közelebb került a béke
Fontos megjegyezni, hogy az előző hetekben több olyan dolog is történt, amely alapvetően inkább a béke felé tereli mind az orosz, mind pedig az ukrán felet, ezért elképzelhető, hogy mind Moszkva, mind Kijev nyitottabb lesz a megállapodásra, mint korábban:
- Ukrajnát a háború eddigi legsúlyosabb belpolitikai botránya rázta meg az elmúlt hetekben, miután átfogó, éveken át húzódó korrupciós séma bukott ki az Enerhoatom állami energiaipari vállalatnál. Ebbe Zelenszkij több fontos szövetségese, köztük Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke és jobbkeze is belebukott, a NABU és SAPO korrupció-ellenes hivatalok pedig országos razziákat tartanak.
- A korrupciós séma, az USA politikai fordulata és Európa erőforrásainak végessége miatt Ukrajna hosszútávú támogatása szinte biztosan nem lesz olyan intenzív, mint a 2022-2023-as években.
- Az orosz hadsereg több fontos városba is betört, vagy elfoglalt Donyeck megyében – bár a pokrovszki offenzíva egyelőre megtorpant, Sziverszk, Kosztyantynivka és Liman térségében mennek tovább a támadók.
- Nagyon úgy fest, hogy a harkivi Kupjanszk térségében sikeres ellentámadást hajt(ott) végre az ukrán haderő: az orosz katonák a belvárosba ragadtak, miközben északról és délről is közrefogták őket a kijevi harcosok. Ha az oroszok elvesztik Kupjanszkot, a 2022 vége óta tartó harkivi offenzíva legnagyobb sikerét csavarja ki a kezükből egy olyan ukrán hadsereg, amely moszkvai elemzők szerint már elvileg erőforrásainak végéhez kellene, hogy közelítsen.
- Az Egyesült Államok folyamatosan próbál gazdasági nyomást gyakorolni Oroszországra a hadiipar számára létfontosságú bevételi forrást jelentő energiahordozó-piac szűkítésével.
Ezek alapján tehát mindkét oldal számára egyre inkább kérdésessé válik, hogy meddig tudják még folytatni a háborút: nyilván lehet itt matekozni arról, hogy kinek mennyi katonája, drónja meg harckocsija van,
de egyre inkább úgy tűnik, hogy rövidtávon mindkét oldalon szűkül a katonai mozgástér és a felhasználható erőforrások mennyisége is.
Az viszont, hogy sikerül-e még karácsonyig mindkét fél számára elfogadható kompromisszumot kötni a Donbaszról, a biztonsági garanciákról és a befagyasztott orosz vagyonelemekről, továbbra is erősen kérdéses.
Az amerikai vezetők most arra számítanak, hogy Oroszország engedni fog a biztonsági garanciákkal kapcsolatosan az egész Donbaszért cserébe; azzal érvelnek ugyanis, hogy Moszkva számára nem kell, hogy gondot jelentsenek a stabil ukrán biztonsági garanciák, ha tényleg nem akarják még egyszer megtámadni a szomszédos országot. Nagyon erősen kérdéses viszont, hogy Moszkvában ezt tényleg így gondolják-e; hajlandók lesznek-e lemondani örökre Ukrajna megmaradt területeiről a háború lezárásáért és valamilyen ingatag lábakon álló orosz-amerikai együttmúködésért cserébe. Eddig a (burkolt) válasz a Kremltől mindig az volt, hogy nincs értelme kompromisszumnak, ha néhány év múlva ennél sokkal nagyobbat tudnak nyerni.
