Figyelmeztet Putyin leghűségesebb szövetségese: ez lenne Amerika második Vietnamja

Venezuela és az Egyesült Államok között az utóbbi hónapokban rendkívül kiéleződtek a feszültségek: Washington drogellenes műveletet indított állítólagos venezuelai kábítószercsempész-hajók ellen, növelte katonai jelenlétét a Karib-tengeren, és Donald Trump amerikai elnök szárazföldi hadművelet indításával is fenyegetett.

Maduro szélsőbaloldali rezsimje jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Belarusszal is.

Maduro soha nem volt ellenség vagy ellenfél a számunkra. Ha Belaruszba akar jönni, nyitott ajtók várják

– mondta Lukasenka, aki ugyanakkor hozzátette:

De hadd mondjam el őszintén, erről soha nem tárgyaltunk. Maduro nem az az ember, aki elmegy vagy elszökik. Ő egy kemény fickó.

A fehérorosz elnök reményét fejezte ki, hogy a feszültségeket meg lehet oldani háború nélkül, és erről majd Trumppal is szeretne beszélni a közeljövőben.

Lukasenka szerint a Venezuelával való háború egy „második Vietnam” lenne az Egyesült Államok számára.

Akarják ezt? Nem. Úgyhogy nincs szükség rá, hogy háborút indítsanak. Megegyezésre tudnak jutni

– mondta.

