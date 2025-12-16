Ilyen is ritkán történik Oroszországban: tömegek vonultak ki az utcákra, egyenesen Putyinnak üzentek

Az internetre felkerült videón egy helyi lakos felolvassa a Vlagyimir Putyin elnöknek címzett petíciót, amit a tömeg hangos helyesléssel fogad. A felhívásban arra kérik az államfőt, hogy őrizze meg a Jubilejnij kerületben található parkot zöldövezetként, ahol gyermekeik és unokáik is kikapcsolódhatnak.
Nem vagyunk a vallás ellen, a törvény mellett állunk. A hatóságok nem hallgatnak ránk, ezért kénytelenek vagyunk kiabálni
– fogalmaztak a petícióban.
Since 2024, Krasnodar residents have come out against the construction of the 70-metre-high church in the west of the city. Local authorities said the church would be dedicated to veterans of Russia’s war in Ukraine. https://t.co/Lj7Gm2TahS pic.twitter.com/KVcznw5JyR https://t.co/Lj7Gm2TahS— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 15, 2025
Bármilyen tiltakozás rendkívül ritka Oroszországban, ahol 2022 februárja, az ukrajnai invázió kezdete óta szinte minden ellenvéleményt keményen elfojtanak.
A hatóságok szerint a templomot a különleges katonai művelet hőseinek szentelnék – így nevezi a Kreml a háborút. A tiltakozók azonban nem a háború értelmezését vitatják, hanem a park beépítése ellen lépnek fel.
Alekszandr Szafronov, a helyi parlament kommunista képviselője elmondta, hogy a lakosok nem a templom ellen vannak, hanem a folyópart beépítése ellen tiltakoznak.
A Szpasz konzervatív vallási tévécsatorna szerint Krasznodarnak több templomra van szüksége, a tiltakozókat pedig őrjöngő kommunistáknak nevezte. Szafronov szerint a csatorna hazugságokat terjeszt, de ez végül csak tovább növelte a tiltakozók számát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mi vár a régiós ingatlanpiacra? - Megjelent a Colliers előrejelzése
A logisztikai kereslet erős marad Magyarországon.
Francia áram Malajziában egy amerikai adatközpontnak - új korszak az energiapiacon
Egyre jobban terjednek a PPA-k.
Váratlan fordulat: hirtelen felfüggesztették a britek és amerikaiak gigaegyezményét
Túl lassú volt a folyamat.
Vége az ingyen turistáskodásnak: jövőre már fizetnünk kell, ha meg akarjuk nézni a világhírű látványosságot
A helyieknek marad ingyenes.
Itt a kormány terve: milliárdokat spórolhatnak a magyar cégek, de van egy csavar
A Nemzetgazdasági Minisztérium nagyon szigorú javaslattal állt elő.
Nagy változás készül a tőzsdén - Ennek sokan fognak örülni
"Valódi áttörés."
Év végi bónusz helyett semmiből jött leépítés: több mint 100 embert tett lapátra itthon a népszerű áruházlánc
Nem szóltak előre a karácsony előtti intézkedésről.
34 százalékkal drágulhat egy tétel a műszaki vizsgán
Társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.