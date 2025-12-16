Ilyen is ritkán történik Oroszországban: tömegek vonultak ki az utcákra, egyenesen Putyinnak üzentek

Az internetre felkerült videón egy helyi lakos felolvassa a Vlagyimir Putyin elnöknek címzett petíciót, amit a tömeg hangos helyesléssel fogad. A felhívásban arra kérik az államfőt, hogy őrizze meg a Jubilejnij kerületben található parkot zöldövezetként, ahol gyermekeik és unokáik is kikapcsolódhatnak.

Nem vagyunk a vallás ellen, a törvény mellett állunk. A hatóságok nem hallgatnak ránk, ezért kénytelenek vagyunk kiabálni

– fogalmaztak a petícióban.

Bármilyen tiltakozás rendkívül ritka Oroszországban, ahol 2022 februárja, az ukrajnai invázió kezdete óta szinte minden ellenvéleményt keményen elfojtanak.

A hatóságok szerint a templomot a különleges katonai művelet hőseinek szentelnék – így nevezi a Kreml a háborút. A tiltakozók azonban nem a háború értelmezését vitatják, hanem a park beépítése ellen lépnek fel.

Alekszandr Szafronov, a helyi parlament kommunista képviselője elmondta, hogy a lakosok nem a templom ellen vannak, hanem a folyópart beépítése ellen tiltakoznak.

A Szpasz konzervatív vallási tévécsatorna szerint Krasznodarnak több templomra van szüksége, a tiltakozókat pedig őrjöngő kommunistáknak nevezte. Szafronov szerint a csatorna hazugságokat terjeszt, de ez végül csak tovább növelte a tiltakozók számát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images