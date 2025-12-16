  • Megjelenítés
Ilyen is ritkán történik Oroszországban: tömegek vonultak ki az utcákra, egyenesen Putyinnak üzentek
Globál

Ilyen is ritkán történik Oroszországban: tömegek vonultak ki az utcákra, egyenesen Putyinnak üzentek

Portfolio
A dél-oroszországi Krasznodarban ritka nyilvános tiltakozás robbant ki amiatt, hogy a hatóságok templomot terveznek építeni az orosz háborús áldozatok emlékére a Kubán folyó melletti parkban – írja a Reuters.

Az internetre felkerült videón egy helyi lakos felolvassa a Vlagyimir Putyin elnöknek címzett petíciót, amit a tömeg hangos helyesléssel fogad. A felhívásban arra kérik az államfőt, hogy őrizze meg a Jubilejnij kerületben található parkot zöldövezetként, ahol gyermekeik és unokáik is kikapcsolódhatnak.

Nem vagyunk a vallás ellen, a törvény mellett állunk. A hatóságok nem hallgatnak ránk, ezért kénytelenek vagyunk kiabálni

– fogalmaztak a petícióban.

Bármilyen tiltakozás rendkívül ritka Oroszországban, ahol 2022 februárja, az ukrajnai invázió kezdete óta szinte minden ellenvéleményt keményen elfojtanak.

A hatóságok szerint a templomot a különleges katonai művelet hőseinek szentelnék – így nevezi a Kreml a háborút. A tiltakozók azonban nem a háború értelmezését vitatják, hanem a park beépítése ellen lépnek fel.

Alekszandr Szafronov, a helyi parlament kommunista képviselője elmondta, hogy a lakosok nem a templom ellen vannak, hanem a folyópart beépítése ellen tiltakoznak.

A Szpasz konzervatív vallási tévécsatorna szerint Krasznodarnak több templomra van szüksége, a tiltakozókat pedig őrjöngő kommunistáknak nevezte. Szafronov szerint a csatorna hazugságokat terjeszt, de ez végül csak tovább növelte a tiltakozók számát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility