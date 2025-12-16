Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Bejelentést tett Zelenszkij

Friedrich valóban javasolta ezt az elképzelést. És ma hivatalosan és a beszélgetéseink során is bejelentette. Az Egyesült Államok támogatja ezt az elképzelést. Elnökként természetesen én is támogatom ezt az elképzelést. Úgy vélem, hogy az energia-tűzszünet is normális, és támogatni fogunk minden tűzszünetet. Támogatjuk mind Európát, mind az Amerikai Egyesült Államokat a háború befejezésére tett lépéseikben

– fogalmazott Zelenszkij hétfőn, miután Berlinben találkozott európai vezetőkkel, illetve Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjaival.

Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, a fegyverszünet tekintetében sok minden az oroszok politikai akaratától függ.

Merz korábban felszólította Oroszországot, hogy hagyja abba Ukrajna támadását legalább a karácsony idejére. A német kancellár szerint teljes egészében Moszkvától függ, hogy lesz-e tűzszünet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök még a háború első évében, az ortodox karácsony idejére rendelt el tűzszünetet, de a gyakorlatban akkor sem hallgattak el a fegyverek.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 06. Életbe lépett a Putyin által egyoldalúan elrendelt tűzszünet Ukrajnában

Ukrajnában a háború első évében még az ortodox karácsonyt ünnepelték – amelyet minden évben január 6-án és 7-én tartanak –, de egy 2023-as új törvény értelmében 2023 végétől már a Gergely-naptár szerinti karácsonyt ünneplik, tehát december 25-ét és 26-át.

Mivel Oroszország továbbra is az ortodox karácsonyt ünnepli, nem valószínű, hogy Putyin éppen a nyugati karácsony idejére menne bele egy tűzszünetbe.

Címlapkép forrása: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images