  • Megjelenítés
Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Zelenszkij után a Kreml is megszólalt
Globál

Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Zelenszkij után a Kreml is megszólalt

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét, hogy karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában – írja az Ukrinform. Frissítés!!! A Kreml azt válaszolta a karácsonyi tűzszünet ötletére, hogy csak akkor fogadják el azt, ha addig sikerült megkötni a békeszerződést.

Friedrich valóban javasolta ezt az elképzelést. És ma hivatalosan és a beszélgetéseink során is bejelentette. Az Egyesült Államok támogatja ezt az elképzelést. Elnökként természetesen én is támogatom ezt az elképzelést. Úgy vélem, hogy az energia-tűzszünet is normális, és támogatni fogunk minden tűzszünetet. Támogatjuk mind Európát, mind az Amerikai Egyesült Államokat a háború befejezésére tett lépéseikben

– fogalmazott Zelenszkij hétfőn, miután Berlinben találkozott európai vezetőkkel, illetve Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjaival.

Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, a fegyverszünet tekintetében sok minden az oroszok politikai akaratától függ.

Merz korábban felszólította Oroszországot, hogy hagyja abba Ukrajna támadását legalább a karácsony idejére. A német kancellár szerint teljes egészében Moszkvától függ, hogy lesz-e tűzszünet.

Még több Globál

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Vége az ingyen turistáskodásnak: jövőre már fizetnünk kell, ha meg akarjuk nézni a világhírű látványosságot

Elképesztő számokat közöltek: így forgatja fel a munkahelyeket a mesterséges intelligencia

Vlagyimir Putyin orosz elnök még a háború első évében, az ortodox karácsony idejére rendelt el tűzszünetet, de a gyakorlatban akkor sem hallgattak el a fegyverek.

Kapcsolódó cikkünk

Életbe lépett a Putyin által egyoldalúan elrendelt tűzszünet Ukrajnában

Ukrajnában a háború első évében még az ortodox karácsonyt ünnepelték – amelyet minden évben január 6-án és 7-én tartanak –, de egy 2023-as új törvény értelmében 2023 végétől már a Gergely-naptár szerinti karácsonyt ünneplik, tehát december 25-ét és 26-át.

Mivel Oroszország továbbra is az ortodox karácsonyt ünnepli, nem valószínű, hogy Putyin éppen a nyugati karácsony idejére menne bele egy tűzszünetbe.

FRISSÍTÉS!!! Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a Reuters szerint kedd délelőtt azt mondta, a karácsonyi tűzszünet elfogadása attól függ, hogy sikerül-e békeszerződést elérni, vagy sem. Oroszország nem akar olyan tűzszünetet, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna felkészüljön a további harcra – mondta a szóvivő.

Peszkov szavai praktikusan azt jelentik, hogy Moszkva nem megy bele a karácsonyi tűzszünetbe, mivel teljesen esélytelennek látszik, hogy egy hét alatt egy komplett békeszerződést el tudnának fogadni a felek.

Címlapkép forrása: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility