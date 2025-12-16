Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Zelenszkij után a Kreml is megszólalt

Friedrich valóban javasolta ezt az elképzelést. És ma hivatalosan és a beszélgetéseink során is bejelentette. Az Egyesült Államok támogatja ezt az elképzelést. Elnökként természetesen én is támogatom ezt az elképzelést. Úgy vélem, hogy az energia-tűzszünet is normális, és támogatni fogunk minden tűzszünetet. Támogatjuk mind Európát, mind az Amerikai Egyesült Államokat a háború befejezésére tett lépéseikben
– fogalmazott Zelenszkij hétfőn, miután Berlinben találkozott európai vezetőkkel, illetve Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjaival.
Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, a fegyverszünet tekintetében sok minden az oroszok politikai akaratától függ.
Merz korábban felszólította Oroszországot, hogy hagyja abba Ukrajna támadását legalább a karácsony idejére. A német kancellár szerint teljes egészében Moszkvától függ, hogy lesz-e tűzszünet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök még a háború első évében, az ortodox karácsony idejére rendelt el tűzszünetet, de a gyakorlatban akkor sem hallgattak el a fegyverek.
Ukrajnában a háború első évében még az ortodox karácsonyt ünnepelték – amelyet minden évben január 6-án és 7-én tartanak –, de egy 2023-as új törvény értelmében 2023 végétől már a Gergely-naptár szerinti karácsonyt ünneplik, tehát december 25-ét és 26-át.
Mivel Oroszország továbbra is az ortodox karácsonyt ünnepli, nem valószínű, hogy Putyin éppen a nyugati karácsony idejére menne bele egy tűzszünetbe.
FRISSÍTÉS!!! Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a Reuters szerint kedd délelőtt azt mondta, a karácsonyi tűzszünet elfogadása attól függ, hogy sikerül-e békeszerződést elérni, vagy sem. Oroszország nem akar olyan tűzszünetet, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna felkészüljön a további harcra – mondta a szóvivő.
Peszkov szavai praktikusan azt jelentik, hogy Moszkva nem megy bele a karácsonyi tűzszünetbe, mivel teljesen esélytelennek látszik, hogy egy hét alatt egy komplett békeszerződést el tudnának fogadni a felek.
Címlapkép forrása: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images
