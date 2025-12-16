  • Megjelenítés
FONTOS Fordulat Brüsszelben: mégsem tiltják be a benzines és a dízelautókat!
Máris mossa a kezét a világ legnagyobb biztonsági szervezete: nem fogják felügyelni az ukrajnai tűzszünetet

MTI
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rövid távon nem képes egy lehetséges tűzszünet átfogó felügyeletére Ukrajnában - jelentette ki a szervezet soros elnökségét a jövő év elején átvevő Svájc EBESZ-nagykövete Bécsben kedden újságíróknak nyilatkozva.

Az EBESZ-nek nincsenek meg az eszközei, hogy azonnal át tudja venni a több ezer kilométer hosszú frontvonal ellenőrzését, bár egyes helyeken volna erre lehetőség

- húzta alá Raphael Nägeli.

Megfelelő politikai akarat esetén "meglepetésekre" lehet számítani - fogalmazott a svájci EBESZ-nagykövet. Nägeli ezzel a 2014-es évre utalt, amikor - szintén svájci elnökség alatt - egy nagyszabású megfigyelőmissziót indított az EBESZ Ukrajnában válaszul a Krím félsziget Oroszország általi elcsatolására. "2013-ban senki sem számított arra, hogy az EBESZ ilyen szerepet vállalhat, az egy meglepetés volt" - fejtegette.

Ugyanakkor mostanra a helyzet már bonyolultabb, mert szerinte Oroszország nyíltan megsértette a nemzetközi jogot, és Ukrajna egy részét is annektálta. Hozzátette, hogy 2014-ben Moszkva nem kérdőjelezte meg Ukrajna területi épségét és támogatta is az EBESZ misszióját. "Ezért tudtuk a munkánkat végezni" - húzta alá.

Nägeli szerint a szervezet közreműködhetne abban is, hogy megszervezze a harcoló felek katonai képviselőinek találkozóját.

Mindemellett egy tűzszünetet mindkét oldalról felügyelni kell. Az EBESZ-nagykövet rávilágított, hogy míg Ukrajna esetében e tekintetben több szervezet is szóba jöhet, addig az orosz megszállás alatt lévő területek esetében más a helyzet, így ott szerepet vállalhatna az EBESZ.

Nägeli hangsúlyozta, hogy az EBESZ "nélkülözhetetlen", mert az egyetlen olyan regionális fórum, ahol az Egyesült Államok, Európa és Oroszország egy asztalnál ülnek.

Svájc január 1-jével veszi át az EBESZ soros elnökségét.

Címlapkép forrása: Joern Pollex/Getty Images

