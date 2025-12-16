  • Megjelenítés
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában

Európai vezetők abban állapodtak meg, hogy ukrán területek Oroszországnak történő átadásáról csak erős biztonsági garanciák mellett lehet beszélni, amelyeknek magukban kell foglalniuk egy európai vezetésű nemzetközi katonai erőt is – írja a Reuters.

Tíz európai állam- és kormányfő, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Berlinben egyeztetett Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az európai vezetők külön tanácskozást is tartottak.

A találkozó után kiadott közös nyilatkozat szerint

az esetleges ukrán területi engedményekről csak akkor születhet döntés, ha már hatékony biztonsági garanciák lépnek életbe. Ezek között szerepelne egy európai vezetésű, többnemzeti haderő felállítása is.

A dokumentum részletezi az elképzelt biztonsági garanciákat. Ukrajna mintegy 800 ezer fős hadsereget tarthatna fenn az elrettentés érdekében. Emellett az erre hajlandó országok hozzájárulásával, amerikai támogatással egy többnemzeti kontingenst hoznának létre, amely segítene az ukrán erők újjászervezésében, a légtér védelmében és a tengeri biztonság megteremtésében, akár ukrán területen belül is működve.

A garanciák részét képezné egy amerikai irányítású tűzszünet-megfigyelő rendszer is. Ez korai riasztást adna egy esetleges jövőbeli támadásról, és reagálna a megállapodás bármilyen megsértésére.

Az európai vezetők leszögezték, hogy

a területi kérdésekről kizárólag az ukrán nép dönthet, és csak akkor, ha a biztonsági garanciák már ténylegesen működnek.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint ugyanezen a napon az amerikai tárgyalók külön jelezték Ukrajnának, hogy bármilyen békemegállapodás feltétele a Donyeck megyéből való katonai kivonulás.

