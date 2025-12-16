  • Megjelenítés
„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland parlament hágai ülésén mondott beszédében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg havi átlagban 30 ezer katonát veszít – írja az Ukrinform.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az átlagos 30 ezer fő csak a halottak száma, a sebesültek ebben nincsenek benne.

Putyin nem hisz az emberekben. Ő csak a hatalomban és a pénzben hisz. Havonta mintegy 30 ezer katona életét áldozza fel a fronton. Nem sebesülteket, hanem havonta 30 ezer halottat. Volt olyan hónap, amikor 25 ezer orosz halt meg. Egy másik hónapban 31ezer

– mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy az adatokat drónfelvételekkel is tudják igazolni.

Az orosz támadások mindig őrülten véresek, de Putyint ez nem érdekli. Az oroszok nem számolják a halottaikat, de számolnak minden egyes dollárt, minden egyes eurót, amit elveszítenek. Ezért van szükség határozott döntésre az orosz pénzről

– hangsúlyozta Zelenszkij a Nyugaton befagyasztott orosz vagyonelemekre utalva.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

