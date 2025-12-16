  • Megjelenítés
FONTOS Fordulat Brüsszelben: mégsem tiltják be a benzines és a dízelautókat!
Példátlan támadást hajtott végre az ukrán titkosszolgálat: kínos magyarázkodásra kényszerült Moszkva
Példátlan támadást hajtott végre az ukrán titkosszolgálat: kínos magyarázkodásra kényszerült Moszkva

Tagadják az oroszok, hogy az ukrán titkosszolgálatok tengerészeti drónja valóban felrobbantott egy Varsavjanka (Kilo) osztályú tengeralattjárót Novorosszijszkban.

Tegnap jött a hír, hogy az ukrán SZBU sikeres támadást hajtott végre Novorosszijszk kikötője ellen - állításuk szerint egy orosz egy Varsavjanka (Kilo) osztályú tengeralattjárót teljesen megsemmisítettek:

Az MK.ru közölte a hivatalos orosz reakciót: a moszkvai védelmi minisztérium szerint valójában sikertelen volt az ukrán művelet. Ezt egy műhodképpel próbálják bizonyítani, melyen látható a becsapódás helye és a mólón okozott kár. Nagyon úgy fest, hogy miközben a környékbeli hajókat kivonták a kikötőből, a támadásban megsérült Varsavjanka láthatóan még mindig ott van, tehát elképzelhető, hogy legalább mozgásképtelenné vált. A felvételek alapján ezt nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani.

Az MK.ru-nak közben szakértők arról is nyilatkoznak, hogy fordulhatott elő, hogy egy ukrán tengeralattjáró drón bejutott a kikötőbe:

a fő megállapításuk az, hogy mivel a kikötő biztonsági felvételeit is megszerezték az ukrán hírszerzők, jó esély van rá, hogy szabotázs történt, valaki segítette a támadást a tengerészeti bázis személyzetéből.

Végül minden bizonyíték nélkül megvádolják a brit katonai hírszerzést is azzal, hogy segítették az akciót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

