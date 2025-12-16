Teherán ultimátumot adott: aki ezt nem teszi meg, az nem lehet az ENSZ vezetője

Nem alkalmas olyan jelölt az ENSZ következő főtitkári posztjára, aki a szervezet tisztviselőjeként nem ítélte el az iráni civil nukleáris létesítmények elleni katonai támadásokat - idézte kedden Irán állandó ENSZ-képviselőjét az IRNA iráni állami hírügynökség.

"Egy olyan jelölt, aki ENSZ-tisztségviselőként nem ítélte el a békés célú nukleáris létesítmények elleni illegális katonai támadásokat, nem tekinthető elég semlegesnek vagy függetlennek az ENSZ legmagasabb tisztségének betöltésére" - mondta Amír Szaid Iravani.

Bár Iravani név szerint nem említette Rafael Grossit, kijelentéséből és Teherán más korábbi megjegyzéseiből egyértelmű, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) argentin származású főigazgatójára utaltak. Grossi egyike annak a három jelöltnek, aki jelezte érdeklődését a főtitkári poszt iránt, amelyet jelenleg António Guterres tölt be.

Irán korábban kifogásolta, hogy Grossi ENSZ-tisztségviselőként nem ítélte el az iráni nukleáris létesítmények ellen idén júniusban végrehajtott izraeli és amerikai katonai támadásokat,

noha ez nemzetközi megbízatása szerint kötelessége lett volna. Az iráni parlament június végén arról döntött, hogy megszünteti az együttműködést az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezetével, és nem fogja lehetővé tenni a NAÜ ellenőreinek belépését az országba. A Kajhan teheráni napilap ezt követően Grossi megöletését is kilátásba helyezte, amit a parlament radikális képviselői üdvözöltek.

Rafael Grossi visszautasítja ezeket az iráni bírálatokat, és továbbra is hangsúlyozza, hogy Iránnak el kell számolnia a fegyverkezésre alkalmas uránkészletével. Az izraeli és amerikai támadások óta a hivatalnak nincs információja a több mint 400 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránról, amelyet Iránnak még a konfliktus kirobbanása előtt sikerült előállítania. Irán továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál (az atomerőművekben használt uránt a természetes 0,7%-ról 3-5%-ra szokták dúsítani, de még a nagyon komoly nem harcászati célú nukleáris kísérletekhez is bőven elég a 20%).

A helyzet iróniája, hogy a nyugati hatalmak többek között azért is kritizálni szokták a NAÜ elnökét, mert álláspontjuk szerint nem lép fel eléggé Teherán atomprogramja ellen.

