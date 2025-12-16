Teherán ultimátumot adott: aki ezt nem teszi meg, az nem lehet az ENSZ vezetője

"Egy olyan jelölt, aki ENSZ-tisztségviselőként nem ítélte el a békés célú nukleáris létesítmények elleni illegális katonai támadásokat, nem tekinthető elég semlegesnek vagy függetlennek az ENSZ legmagasabb tisztségének betöltésére" - mondta Amír Szaid Iravani.
Bár Iravani név szerint nem említette Rafael Grossit, kijelentéséből és Teherán más korábbi megjegyzéseiből egyértelmű, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) argentin származású főigazgatójára utaltak. Grossi egyike annak a három jelöltnek, aki jelezte érdeklődését a főtitkári poszt iránt, amelyet jelenleg António Guterres tölt be.
Irán korábban kifogásolta, hogy Grossi ENSZ-tisztségviselőként nem ítélte el az iráni nukleáris létesítmények ellen idén júniusban végrehajtott izraeli és amerikai katonai támadásokat,
noha ez nemzetközi megbízatása szerint kötelessége lett volna. Az iráni parlament június végén arról döntött, hogy megszünteti az együttműködést az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezetével, és nem fogja lehetővé tenni a NAÜ ellenőreinek belépését az országba. A Kajhan teheráni napilap ezt követően Grossi megöletését is kilátásba helyezte, amit a parlament radikális képviselői üdvözöltek.
Rafael Grossi visszautasítja ezeket az iráni bírálatokat, és továbbra is hangsúlyozza, hogy Iránnak el kell számolnia a fegyverkezésre alkalmas uránkészletével. Az izraeli és amerikai támadások óta a hivatalnak nincs információja a több mint 400 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránról, amelyet Iránnak még a konfliktus kirobbanása előtt sikerült előállítania. Irán továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál (az atomerőművekben használt uránt a természetes 0,7%-ról 3-5%-ra szokták dúsítani, de még a nagyon komoly nem harcászati célú nukleáris kísérletekhez is bőven elég a 20%).
A helyzet iróniája, hogy a nyugati hatalmak többek között azért is kritizálni szokták a NAÜ elnökét, mert álláspontjuk szerint nem lép fel eléggé Teherán atomprogramja ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Napokon belül eldől, volt-e haszna a legújabb békecsúcsnak - Moszkvánál pattog a labda
A Kreml eddig nem nyilatkozott túl pozitívan.
Egyre pontosabb becslések jönnek az MI-nek köszönhetően, de megvannak a technológia korlátai
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás a KSH-nál is fontos szerepet kap.
Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés
Az inflációs ráta az árstabilitási sáv felett alakulhat az év végén.
Kendőzetlenül kitálalt Trump legfőbb bizalmasa: annyira őszintén beszélt, hogy ezt még évekig emlegetni fogjuk
Szerinte Trump "alkoholista személyiséggel" rendelkezik.
Rendezzük át így portfóliónkat az új évre hangolva − Minden első kézből a profiktól évindító fórumonkon
Könnyelműség ölbe tett kézzel várni.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Az év eleji átárazákra figyel most a jegybank.
Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!
Ők az ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplői 2025-ben!
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Opatijában működtet majd szállodát.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.