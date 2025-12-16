Videón, ahogy könyörtelenül lecsap az amerikai hadsereg: meredeken nő a halottak száma Trump katonai akciójában

A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók a kábítószerszállító útvonalon haladtak a Csendes-óceán keleti részén, és részt vettek a kábítószer-kereskedelemben
- írta hétfőn az X közösségi üzenetküldő platformon a hadsereg.
A SOUTHCOM közlése szerint az első légicsapásban három, a másodikban kettő, a harmadik légicsapásban pedig ugyancsak három férfi halt meg. A légierő egy videofelvételt is közzétett, amelyen látszik, hogy mind a három hajót rakétatámadás éri.
On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau https://twitter.com/SecWar?ref_src=twsrc%5Etfw— U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025
Mióta Donald Trump elnök szeptemberben katonai műveletet indított a régióból származó kábítószer-csempészet ellen, az amerikai hadsereg több mint 20 hajót támadott meg Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren.
A katonai akciókban az amerikai média összesítései szerint mintegy 90 ember vesztette életét.
Az amerikai kormány szerint drogkereskedőkkel végeztek, akiket Washington "narkóterroristának" tart.
Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára december elején kijelentette, hogy a régióban folytatott amerikai katonai akciók mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint törvényesek, és minden intézkedésünk megfelel a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogszabályoknak. Az ENSZ emberi jogi szakértői azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a katonai akciók sérthetik a nemzetközi jogot.
Az amerikai szenátus emellett vizsgálatot folytat egy állítólagos "double tap" kapcsán. Sajtóinformációk szerint a Pentagon ugyanis egy szeptemberi akció során második csapást mérhetett egy azelőtt már célba vett – állítólagos drogcsempész – hajó túlélőire, ami szintén felveti a hadi- és nemzetközi jog megsértését. A demokraták a műveletről készült videó közzétételét szeretnék elérni.
Trump egyébként azt is bejelentette, hogy a tengeri akciók után hamarosan a venezuelai szárazföldön is csapást akarnak mérni a kábítószer-kereskedelemre. A Trump-adminisztráció kiterjedt droghálózat vezetésével vádolja az "illegitim" venezuelai elnököt, Nicolás Madurót. A számottevő kőolajkészleteken ülő Maduro lehetséges elmozdítása egy közvetlen katonai beavatkozás által hónapok óta napirenden van Washingtonban.
Az amerikai elnök emellett hétfőn tömegpusztító fegyverré nyilvánította a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit, mely a fehér házi rendelet szerint "közelebb áll a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez".
Noha a mostani akciók Venezuela partjainál zajlanak, a fentanilt főként Mexikó és részben Kanada felől csempészik az Egyesült Államokba, az alapösszetevők pedig jórészt Kínából származnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
