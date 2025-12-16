Videón, ahogy könyörtelenül lecsap az amerikai hadsereg: meredeken nő a halottak száma Trump katonai akciójában

Három, a gyanú szerint kábítószert szállító hajóra mért légicsapást hétfőn a Csendes-óceánon, Venezuela partjainak közelében, nemzetközi vizeken az amerikai hadsereg. A légicsapásokban nyolc emberrel végeztek - közölte az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók a kábítószerszállító útvonalon haladtak a Csendes-óceán keleti részén, és részt vettek a kábítószer-kereskedelemben

- írta hétfőn az X közösségi üzenetküldő platformon a hadsereg.

A SOUTHCOM közlése szerint az első légicsapásban három, a másodikban kettő, a harmadik légicsapásban pedig ugyancsak három férfi halt meg. A légierő egy videofelvételt is közzétett, amelyen látszik, hogy mind a három hajót rakétatámadás éri.

Mióta Donald Trump elnök szeptemberben katonai műveletet indított a régióból származó kábítószer-csempészet ellen, az amerikai hadsereg több mint 20 hajót támadott meg Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren.

A katonai akciókban az amerikai média összesítései szerint mintegy 90 ember vesztette életét.

Az amerikai kormány szerint drogkereskedőkkel végeztek, akiket Washington "narkóterroristának" tart.

Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára december elején kijelentette, hogy a régióban folytatott amerikai katonai akciók mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint törvényesek, és minden intézkedésünk megfelel a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogszabályoknak. Az ENSZ emberi jogi szakértői azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a katonai akciók sérthetik a nemzetközi jogot.

Az amerikai szenátus emellett vizsgálatot folytat egy állítólagos "double tap" kapcsán. Sajtóinformációk szerint a Pentagon ugyanis egy szeptemberi akció során második csapást mérhetett egy azelőtt már célba vett – állítólagos drogcsempész – hajó túlélőire, ami szintén felveti a hadi- és nemzetközi jog megsértését. A demokraták a műveletről készült videó közzétételét szeretnék elérni.

Trump egyébként azt is bejelentette, hogy a tengeri akciók után hamarosan a venezuelai szárazföldön is csapást akarnak mérni a kábítószer-kereskedelemre. A Trump-adminisztráció kiterjedt droghálózat vezetésével vádolja az "illegitim" venezuelai elnököt, Nicolás Madurót. A számottevő kőolajkészleteken ülő Maduro lehetséges elmozdítása egy közvetlen katonai beavatkozás által hónapok óta napirenden van Washingtonban.

Az amerikai elnök emellett hétfőn tömegpusztító fegyverré nyilvánította a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit, mely a fehér házi rendelet szerint "közelebb áll a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez".

Noha a mostani akciók Venezuela partjainál zajlanak, a fentanilt főként Mexikó és részben Kanada felől csempészik az Egyesült Államokba, az alapösszetevők pedig jórészt Kínából származnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images