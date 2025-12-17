  • Megjelenítés
Kimondta Putyin szövetségese: egyetlen ember van most, aki le tudja zárni az ukrajnai háborút
Kimondta Putyin szövetségese: egyetlen ember van most, aki le tudja zárni az ukrajnai háborút

Elsősorban Donald Trump amerikai elnökön és Washington álláspontján múlik az ukrajnai háború lezárása – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy interjúban.

Rengeteg múlik most Trumpon és az Egyesült Államokon. A legfontosabb dolog az, hogy Trump ne változtasson most az álláspontján. Ő egy karakteres egyéniség, néha impulzív. Szóval, ha nem gondolja meg magát, ha továbbra is ebbe az irányba megy, eredménye lesz. Az európaiaknak nem szabadna ezen idegeskedniük”

– fogalmazott a minszki vezető az RBK cikke szerint.

Arra is kitért, hogy szerinte Oroszország és Ukrajna is békét akar és egyik félnek sem áll érdekében a további eszkaláció.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy ez a háború úgy is véget érhet, hogy nem lesz többé Ukrajna”

– mondta a fehérorosz vezető, aki azt hangsúlyozta, hogy minél korábban sikerül lezárni a háborút, annál kevesebb ember hal majd meg.

Úgy gondolja, Zelenszkij elnök végül elfogadja majd az amerikai béketervet, szerinte ennek érdekében is gyakorol most rá és az európai országokra nyomást az Egyesült Államok.

