  • Megjelenítés
Senki sem tud úgy F-35-ösöket eladni, ahogy Trump: ezt az ajánlatot nehéz lesz visszautasítani
Globál

Senki sem tud úgy F-35-ösöket eladni, ahogy Trump: ezt az ajánlatot nehéz lesz visszautasítani

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök azt reméli Andrej Babištól, hogy F-35-ös vadászgépeket vásárol az Egyesült Államoktól, pedig az új cseh miniszterelnök korábban még felül akarta vizsgálni az üzletet – írja a Politico.

Nagyszerű látni, hogy Andrej Babiš ismét Csehország miniszterelnöke lett. Együtt újra nagy sikereket érünk el a védelmi, energia- és migrációs kérdésekben – ahogy első hivatali időszakunkban is tettük. Andrej tudja, hogyan kell üzleteket kötni, és hihetetlen dolgokat várok tőle, beleértve az F-35-ösöket is. Gratulálok, Andrej!

írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.

Babiš szerdán újságíróknak elmondta, hogy örül az elnöki gratulációnak.

A Petr Fiala vezette korábbi cseh kormány 2023-ban hagyta jóvá 24 amerikai F-35-ös vadászgép beszerzését. Babiš és jobboldali, populista pártja, az ANO a kampány során élesen bírálta az üzletet, a gépeket haszontalannak és túlárazottnak nevezve. Választási programjukban ésszerű védelmi beruházásokat ígértek, és kilátásba helyezték a költséges beszerzések – köztük az F-35-ösök – felülvizsgálatát.

Még több Globál

Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára

Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Nehezen félreérthető üzenetet küldött Putyin: erre számíthat a világ, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások

Az októberi elsöprő győzelem előtt nem volt egyértelmű, hogy Babiš vállalja-e az amerikai elnök haragjának kockázatát az üzlet felmondásával. A választás utáni nyilatkozatok azonban már jóval pragmatikusabb megközelítésre utalnak.

Az amerikai F-35-ösök beszerzése lezárt ügy, de mindent meg kell tenni a cseh ipar maximális bevonásáért

– mondta novemberben Karel Havlíček, az ANO alelnöke.

Andrej Babiš új kormánya hivatalosan hétfőn lépett hivatalba.

Kapcsolódó cikkünk

Új időszámítás kezdődik Csehországban

Címlapkép forrása: Alex Edelman/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility