Senki sem tud úgy F-35-ösöket eladni, ahogy Trump: ezt az ajánlatot nehéz lesz visszautasítani

Nagyszerű látni, hogy Andrej Babiš ismét Csehország miniszterelnöke lett. Együtt újra nagy sikereket érünk el a védelmi, energia- és migrációs kérdésekben – ahogy első hivatali időszakunkban is tettük. Andrej tudja, hogyan kell üzleteket kötni, és hihetetlen dolgokat várok tőle, beleértve az F-35-ösöket is. Gratulálok, Andrej!

– írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.

Babiš szerdán újságíróknak elmondta, hogy örül az elnöki gratulációnak.

A Petr Fiala vezette korábbi cseh kormány 2023-ban hagyta jóvá 24 amerikai F-35-ös vadászgép beszerzését. Babiš és jobboldali, populista pártja, az ANO a kampány során élesen bírálta az üzletet, a gépeket haszontalannak és túlárazottnak nevezve. Választási programjukban ésszerű védelmi beruházásokat ígértek, és kilátásba helyezték a költséges beszerzések – köztük az F-35-ösök – felülvizsgálatát.

Az októberi elsöprő győzelem előtt nem volt egyértelmű, hogy Babiš vállalja-e az amerikai elnök haragjának kockázatát az üzlet felmondásával. A választás utáni nyilatkozatok azonban már jóval pragmatikusabb megközelítésre utalnak.

Az amerikai F-35-ösök beszerzése lezárt ügy, de mindent meg kell tenni a cseh ipar maximális bevonásáért

– mondta novemberben Karel Havlíček, az ANO alelnöke.

Andrej Babiš új kormánya hivatalosan hétfőn lépett hivatalba.

