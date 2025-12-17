  • Megjelenítés
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Oroszország gyakorlatilag azonnal elutasította a legújabb európai-ukrán-amerikai béketervet, arra hivatkozva, hogy teljesen kizárják, hogy európai NATO-katonák tartózkodjanak Ukrajnában a háború lezárása után. Kupjanszknál ellentámadást kezdett az ukrán haderő: a belvárosba szorították az oroszokat. Közben a harkivi fronton Borova térségében, Donyeckben pedig Sziverszk, Liman és Kosztyantynivka térségében támadnak nagy erőkkel az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Ukrán jelentés

Megjött az ukrán katonai vezérkar jelentése is: 278 szárazföldi ütközetet vívtak az orosz katonákkal, zömében Pokrovszk térségében. A szám jelentős növekedést mutat az elmúlt napokhoz képest.

(UNN)

Reggeli orosz jelentés

Megjött az orosz légvédelem reggeli jelentése: 94 ukrán drónt lőttek le az éjjel, elsősorban Krasznodár és Rosztov régiókban.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

