Előkerült Szergej Lavrov: meghökkentő vádat vett elő Európa ellen

Az orosz külügy vezetője mostanában kevesebbszer kerül elő a médiában, egyes híre szerint ennek elsődleges oka, hogy az elnök, Vlagyimir Putyin elvesztette a bizalmát Lavrovval szemben. 2025 októberében az egész világot meglepte a hír, hogy hamarosan Budapesten találkozhat egymással az orosz és az amerikai elnök. A csúcsból – egyelőre – nem lett semmi, a kiszivárgott információk szerint azért, mert Marco Rubio amerikai külügyminiszter elégedetlen volt az orosz elvárásokkal, amiket éppen Lavrov prezentált neki.

A nyilvános szereplésektől visszaszorult miniszter azonban nem teljesen tűnt el, a pozícióját is megtartotta. Ennek okán tartott beszédet az Egységes Oroszország Általános Tanácsa Nemzetközi Együttműködési Bizottságának ülésén. Kijelentette, hogy az oroszok érdekképviselete több országban is leépült, de ez nem az ő hibájuk, mivel az európaiak azzal indokolták, hogy tartanak Moszkva beavatkozási szándékaitól. Szerinte ez nagyban nehezíti az orosz hatóságok munkáját, mivel a 2026-os Állami Duma választásánál sokkal bonyolultabb lesz megoldani a külföldön élő oroszok szavazását.

Mindezek hatással lesznek a közelgő 2026-os oroszországi Állami Duma választásokra is. Nem lehetnek illúzióink, ezért fel kell készülnünk erre. És természetesen fel is fogunk készülni

– mondta.

Azzal fokozta a kijelentését, hogy szerinte a Nyugat mesterséges intelligenciát vet majd be a szavazáson. Azt is elmondta, hogy meglátása alapján Donald Trump amerikai elnök „nem kér az európai típusú demokráciából”. Az európai beavatkozási szándék bizonyítékaként a román és a moldovai választást nevezte meg, ahol az oroszbarát jelöltek vereséget szenvedtek. Lavrov vádjai azért is érdekesek, mivel az európai országokban visszatérő félelem, hogy

a szélsőséges pártokat Oroszország támogatja, leglátványosabban a közösségi médiás felületeken terjesztett propagandával.

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry/Anadolu via Getty Images