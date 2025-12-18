  • Megjelenítés
Előkerült Szergej Lavrov: meghökkentő vádat vett elő Európa ellen
Globál

Előkerült Szergej Lavrov: meghökkentő vádat vett elő Európa ellen

Portfolio
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov az Egységes Oroszország Általános Tanácsa Nemzetközi Együttműködési Bizottságának ülésén beszélt egy esetleges beavatkozási kísérletről – írja a TASzSz.

Az orosz külügy vezetője mostanában kevesebbszer kerül elő a médiában, egyes híre szerint ennek elsődleges oka, hogy az elnök, Vlagyimir Putyin elvesztette a bizalmát Lavrovval szemben. 2025 októberében az egész világot meglepte a hír, hogy hamarosan Budapesten találkozhat egymással az orosz és az amerikai elnök. A csúcsból – egyelőre – nem lett semmi, a kiszivárgott információk szerint azért, mert Marco Rubio amerikai külügyminiszter elégedetlen volt az orosz elvárásokkal, amiket éppen Lavrov prezentált neki.

A nyilvános szereplésektől visszaszorult miniszter azonban nem teljesen tűnt el, a pozícióját is megtartotta. Ennek okán tartott beszédet az Egységes Oroszország Általános Tanácsa Nemzetközi Együttműködési Bizottságának ülésén. Kijelentette, hogy az oroszok érdekképviselete több országban is leépült, de ez nem az ő hibájuk, mivel az európaiak azzal indokolták, hogy tartanak Moszkva beavatkozási szándékaitól. Szerinte ez nagyban nehezíti az orosz hatóságok munkáját, mivel a 2026-os Állami Duma választásánál sokkal bonyolultabb lesz megoldani a külföldön élő oroszok szavazását.

Mindezek hatással lesznek a közelgő 2026-os oroszországi Állami Duma választásokra is. Nem lehetnek illúzióink, ezért fel kell készülnünk erre. És természetesen fel is fogunk készülni

– mondta.

Még több Globál

Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Kiderült, hogyan akarja megvédeni Amerika Ukrajnát az oroszoktól: itt vannak a részletek

Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán

Azzal fokozta a kijelentését, hogy szerinte a Nyugat mesterséges intelligenciát vet majd be a szavazáson. Azt is elmondta, hogy meglátása alapján Donald Trump amerikai elnök „nem kér az európai típusú demokráciából”. Az európai beavatkozási szándék bizonyítékaként a román és a moldovai választást nevezte meg, ahol az oroszbarát jelöltek vereséget szenvedtek. Lavrov vádjai azért is érdekesek, mivel az európai országokban visszatérő félelem, hogy

a szélsőséges pártokat Oroszország támogatja, leglátványosabban a közösségi médiás felületeken terjesztett propagandával.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az MNB alelnöke, itt a fordulat a devizapiacon
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility