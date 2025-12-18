  • Megjelenítés
Figyelmeztetés érkezett: több magyar nagyvárosban is veszélyes a levegő minősége
Figyelmeztetés érkezett: több magyar nagyvárosban is veszélyes a levegő minősége

MTI
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen.

Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt.

A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

