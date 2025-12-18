  • Megjelenítés
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán

December 18-ra virradóra az ukrán hírszerzés nagy hatótávolságú, pilóta nélküli légi járművekkel támadta meg az orosz hadsereg kulcsfontosságú eszközeit – számolt be az RBK.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzSzU) az éjszaka folyamán több támadást is indított orosz célpontok ellen. A nyilvánosságra hozott információk szerint a megszállt Krím félszigeten található Belbek katonai reptérre mértek csapásokat. Az SzSzU közleménye szerint több értékes fegyvert is megsemmisítettek:

  • Egy MiG-31-es vadászgépet,
  • két Nebo-SzVU nagy hatótávolságú radarrendszert,
  • egy Pancír-Sz2 föld-levegő légvédelmi rakétarendszert,
  • egy, az Sz-400 légvédelmi rakétarendszer részét képező 92N6 radart.

Úgy becsülték, hogy az okozott kár értéke 100 millió dollár fölé kúszhat.

A támadásokról felvételeket is közzétettek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

