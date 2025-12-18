Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzSzU) az éjszaka folyamán több támadást is indított orosz célpontok ellen. A nyilvánosságra hozott információk szerint a megszállt Krím félszigeten található Belbek katonai reptérre mértek csapásokat. Az SzSzU közleménye szerint több értékes fegyvert is megsemmisítettek:

Egy MiG-31-es vadászgépet,

két Nebo-SzVU nagy hatótávolságú radarrendszert,

egy Pancír-Sz2 föld-levegő légvédelmi rakétarendszert,

egy, az Sz-400 légvédelmi rakétarendszer részét képező 92N6 radart.

Úgy becsülték, hogy az okozott kár értéke 100 millió dollár fölé kúszhat.

A támadásokról felvételeket is közzétettek:

