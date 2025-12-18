Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa

Két, az ügyhöz közel álló forrás is megerősítette az újságnak, hogy az orosz és amerikai delegáció tagjai hamarosan a floridai Miamiban fognak találkozni. A tárgyalás kulcspillanatban következik, ugyanis az Egyesült Államok az elmúlt időszakban látványosan nyomást helyezett Ukrajnára, hogy engedjenek az elsődleges elvárásaikból a háború lezárása érdekében. Kijev hajlandó volt engedni több kérdésben is, így például a területi dilemmában, vagy az elnökváltás kérdésében. A részleteket az amerikaiak egyelőre nem adták át Moszkva képviselőinek, ezért nem tudni pontosan, hogy mi az agresszor hozzáállása.

Az oroszok eddig nem túlzottan engedtek a követeléseikből, kérdés, hogy most megtörhet-e a jég.

A Kreml várhatóan elküldi a megbeszélésekre Kirill Dmitrijevet, az orosz állami vagyonalap vezetőjét, aki az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodások egyik csúcstárgyalója lett. Másik oldalról Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner lehet jelen. Az Egyesült Államok képviselői december 15-én Berlinben maratoni megbeszélésen vettek részt, amikor Ukrajna és az európai hatalmak képviselői jelenlétében tárgyaltak a kérdésről. A legfontosabb, amit erről tudni lehet, hogy Ukrajna elállt a NATO-csatlakozási szándékától, cserébe az amerikaiak erős védelmi garanciákat adnak az országnak.

Jelenleg úgy vélik Washingtonban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lehet bizonyos engedményeket tenni, így például elfogadhatja, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A nyugati hatalmak által megadott védelmi garanciákba is belemehet az orosz vezető, ugyanakkor december 17-én a nyilvánosság előtt elmondott beszédében nem adta jelét az engedékenységnek.

Címlapkép forrása: 2025 Photothek via Getty Images