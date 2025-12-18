  • Megjelenítés
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Oroszország katonai eszközökkel fogja „felszabadítani” területét, ha Ukrajna és „gazdái” elutasítják a párbeszédet – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium kiterjesztett ülésén. Oroszország több mint 360 ezer katonát vont össze Európa keleti határainál, ami szakértők szerint a modern európai történelem egyik legkritikusabb időszakát vetítheti előre 2026-ra - írta meg az Express. Cikkünket folyamatosan frissítjük az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

