Sosem látott méretű fegyvercsomaggal int be Trump a legnagyobb riválisának: Pekingben ennek nem fognak örülni

A Trump-kormányzat szerdán jelentette be, hogy 11,1 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak.
Ez a valaha volt legnagyobb amerikai fegyverszállítmány a sziget számára, amely egyre fokozódó kínai katonai fenyegetéssel néz szembe.
A bejelentés Donald Trump második elnöki ciklusának második tajvani fegyvereladása. Olyan időszakban érkezik, amikor Peking katonai és diplomáciai eszközökkel egyaránt erősíti a nyomást Tajvanra, amelynek kormánya elutasítja a kínai szuverenitási igényeket. A tajvani védelmi minisztérium közlése szerint a csomag nyolc tételből áll. Tartalmaz többek között HIMARS rakétarendszereket, tarackokat, Javelin páncéltörő rakétákat, Altius típusú csapongó lőszereket, valamint különféle felszerelések alkatrészeit.
A Pentagon több közleményben részletezte az üzletet. Kiemelték, hogy a fegyverértékesítés az amerikai nemzeti és biztonsági érdekeket szolgálja, mert támogatja Tajvan fegyveres erőinek modernizálását és hiteles védelmi képességének fenntartását. Az Egyesült Államok ösztönzésére Tajvan hadserege az úgynevezett aszimmetrikus hadviselésre áll át. Ennek lényege a kisebb, mozgékonyabb és gyakran olcsóbb, mégis pontos csapásmérésre képes fegyverek – például drónok – előtérbe helyezése a nagy, könnyen célba vehető rendszerekkel szemben.
Laj Csing-tö tajvani elnök a múlt hónapban 40 milliárd dolláros rendkívüli védelmi költségvetést jelentett be a 2026 és 2033 közötti időszakra. Hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonság terén nincs helye kompromisszumnak. Kína – ahogy minden amerikai fegyverszállítás esetén – ezúttal is hevesen tiltakozott. Kuo Csia-kun külügyi szóvivő Pekingben kijelentette, hogy az üzlet súlyosan aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását. Hangsúlyozta:
Aki fegyverekkel támogatja a tajvani függetlenséget, az magára idézi a bajt. Tajvant Kína megfékezésére használni eleve kudarcra van ítélve.
Rupert Hammond-Chambers, az Amerikai–Tajvani Üzleti Tanács elnöke szerint az olyan fegyverek, mint a HIMARS – amelyet Ukrajna is széles körben használ az orosz erők ellen –, döntő szerepet játszhatnak egy esetleges kínai inváziós erő feltartóztatásában. A bejelentést megelőzte Lin Csia-lung tajvani külügyminiszter nem nyilvános washingtoni látogatása, ahol amerikai tisztviselőkkel tárgyalt. Ezt két, névtelenséget kérő forrás erősítette meg a Reutersnek.
Washingtonnak hivatalos diplomáciai kapcsolata Pekinggel van, Tajvannal azonban csak nem hivatalos viszonyt ápol. Az Egyesült Államok ugyanakkor törvényben kötelezte magát arra, hogy biztosítsa Tajvan számára az önvédelemhez szükséges eszközöket, ami Kínával állandó feszültségforrás. Trump üzletkötési hajlama és a jövő évre tervezett találkozója Hszi Csin-ping kínai elnökkel aggodalmakat keltett a térségben az amerikai támogatás esetleges gyengülése miatt. Amerikai tisztviselők azonban a Reuters értesülései szerint már Trump második ciklusának elején jelezték, hogy
az első ciklushoz képest is növelni kívánják a tajvani fegyverszállításokat Kína elrettentése érdekében.
A Trump-kormányzat a hónap elején közzétett nemzetbiztonsági stratégiája leszögezte: az Egyesült Államok célja a Tajvan körüli fegyveres konfliktus megelőzése azáltal, hogy fenntartja katonai fölényét Kínával szemben a térségben. A dokumentum kiemelte Tajvan stratégiai jelentőségét is, mivel a sziget földrajzilag elválasztja Északkelet- és Délkelet-Ázsiát. Kína saját területének tekinti Tajvant, ezt az álláspontot azonban Tajpej határozottan elutasítja.
Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
Sosem látott méretű fegyvercsomaggal int be Trump a legnagyobb riválisának: Pekingben ennek nem fognak örülni
Alaposan megerősítik a szigetet.
