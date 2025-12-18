  • Megjelenítés
Újabb hatalmas orosz harci sikerekről számolt be az orosz vezérkari főnök, de valami nagyon nem stimmel
Portfolio
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök az elmúlt időszakban egyre-másra jelenti be a szenzációs orosz sikereket az ukrajnai frontvonalon, de vannak ezzel problémák.

A legújabb sikerjelentés szerint az orosz hadsereg elfoglalta Konsztantyinovka város 50 százalékát.

A Déli Erők Csoportja 48 települést szabadított fel Donbászban, köztük Csasov Jart és Szeverszket. Kosztyantynivka felszabadítása folytatódik, az orosz csapatok a város több mint 50%-át ellenőrzik

mondta Geraszimov, a települések orosz neveit használva. Itt sorban Csasziv Jarról, Sziverszkről és Konsztantyinovkáról van szó, a „felszabadítás” alatt pedig a hely elfoglalását érti.

Ugyanakkor ez a kijelentés azért is érdekes, mert Csasziv Jar bevételéről már hónapokkal korábban beszámoltak, viszont Sziverszk és Konsztantyinovka esetében egyelőre nincsenek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy ez ténylegesen így lenne. A Donyeck megye északi részén található Sziverszknél az oroszok valóban betörtek a település keleti felébe, azonban azt nem erősítették meg független források, hogy a teljes település Moszkva ellenőrzése alatt állna.

Ennél is érdekesebb Konsztantyinovka helyzete, mivel a legtöbb jelentés „mindössze” annyiról szól, hogy a korábbi ukrán iparközpont déli részére betörtek az ukrán csapatok.

Az oroszpárti térképes oldalakon sem látható egyelőre a Geraszimov által említett nagyarányú területi nyereség.

Az utóbbi időben az orosz vezérkari főnök több nagy sikert is bejelentett úgy, hogy azt a harctéri jelentések nem támasztották alá. A legcsúfosabb eset az oroszok számára egyértelműen Kupjanszkban volt. A város elfoglalását bejelentették az oroszok, nem sokkal később jött az ukrán ellentámadás, mára egyes források szerint már sehol nincsenek a város területén orosz katonák. Moszkva ezt tagadja, ugyanakkor a legtöbb felvétel igazolja, hogy rengeteg helyen visszavették az ellenőrzést az ukránok.  

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images

