  • Megjelenítés
Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken
Globál

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Az Európai Unió tagállami vezetői 90 milliárd eurós hitelfelvétel mellett döntöttek Brüsszelben, hogy 2026-ra és 2027-re biztosítsák Ukrajna finanszírozását. Az EU eredetileg a lefoglalt orosz vagyonból tervezte ezt megvalósítani, a terv azonban köddé foszlott konszenzus híján. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hálájának adott hangot a lépés kapcsán, és az Ukrinform alapján kijelentette: "Ez jelentős támogatás, amely valóban erősíti ellenálló képességünket". A tengerentúlról is számíthat segítségre Kijev: Donald Trump aláírta azt a védelmi törvénycsomagot, amely 400 millió dollárnyi katonai támogatást nyújt Ukrajnának jövőre. Az amerikai elnök a béketárgyalásokat illetően arról beszélt az Ovális Irodában: "közel állnak valamihez", és reméli, "Ukrajna gyorsan lép". A hétvégén az amerikai delegáció Miamiban fog asztalhoz ülni az orosz féllel.
Megosztás

Az oroszok is jelentettek

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 94 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt (UAV-t) fogott el Oroszország felett - közölte az orosz védelmi minisztérium.

(TASZSZ)

Megosztás

Jelentett az ukrán légvédelem

Ukrajna légvédelmi erői összesen 160 orosz drónból 108-at megsemmisítettek mára virradóra.

23 helyszínről jelentettek 47 drónbecsapódást.

(Ukrinform)

Megosztás

Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás

A több mint 16 órán át húzódó brüsszeli csúcs végén az uniós vezetők elkerülték a nyílt kudarcot, de csak egy senkit sem lelkesítő kompromisszum árán: a Mercosur-megállapodás aláírása elcsúszott, az orosz vagyonra épített nagy terv megbukott, Ukrajna finanszírozását pedig egy átmeneti, közös 90 milliárd eurós hitelfelvétellel mentették meg. A végső döntések inkább tükrözték az EU belső törésvonalait, mint a stratégiai egységet, miközben a politikai kármentés legalább azt biztosította, hogy Kijev 2026–2027-ben nem marad pénz nélkül. Egyszerre örülhet és lehet csalódott a végig vétót belengető magyar és a belga kormány, de az Ukrajnát támogató tagállamok vezetői is, miközben Kijevet mégis felszínen tudták tartani.

Tovább a cikkhez
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility