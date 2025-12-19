Elkezdődött Putyin szokásos évértékelője - Elmondta mi kell a békéhez

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ukrajnai háború lezárásának feltételei ma is ugyanazok, mint amelyeket 2024 júniusában szabott; a Kreml továbbra sem mutat érdemi kompromisszumkészséget, miközben Washington egyre sürgetőbben keresi a politikai rendezés lehetőségét - írja a Reuters

Putyin a hagyományos év végi sajtótájékoztatón fejtette ki álláspontját. A rendszerint mintegy négyórás esemény elején jelezte, hogy szerinte az ukrán fél nem mutat valódi hajlandóságot a békemegállapodásra, noha "bizonyos jelek" utalnak arra, hogy nyitott lenne a tárgyalásokra.

Felidézte: tavaly júniusi beszédében azt követelte, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról, és vonja ki erőit abból a négy régióból, amelyet Moszkva saját területének tekint.

Az orosz elnök részletesen értékelte a harctéri helyzetet is. Állítása szerint az orosz csapatok a teljes frontszakaszon előrenyomulnak, miközben az ukrán erők visszavonulnak (cikkünk közlésekor az ukrán fegyveres erők az összes elérhető forrás alapján éppen Kupjanszk visszafoglalásán dolgoznak, úgy néz ki, hogy sikerrel).

Fontos megjegyezni, hogy Putyin szokásos évértékelője egy alapvetően "befelé" szóló propagandaesemény, így az orosz államfő részéről gyakran hangzanak el megkérdőjelezhető kijelentések.

Címlapkép forrása: EU