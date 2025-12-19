Fogy a levegő az USA és ellensége között, drámai lépésre szánta el magát Amerika

Az Egyesült Államok pénteken
szankciókat vezetett be Nicolás Maduro venezuelai elnök, felesége családtagjai és közeli kapcsolatai ellen.
Scott Bessent pénzügyminiszter azzal vádolta őket, hogy támogatják Maduro "haramia-narkóállamát". Közölte, hogy Washington nem engedi, hogy Venezuela továbbra is halálos drogokkal árassza el az Egyesült Államokat, és jelezte: a Trump-kormányzat folytatja a Maduro szerintük illegitim diktatúráját fenntartó hálózatok elleni fellépést.
A venezuelai kormány egyelőre nem reagált a bejelentésre. Maduro és kabinetje korábban következetesen tagadta a bűnszervezetekkel való együttműködést, és azzal vádolta Washingtont, hogy az ország hatalmas olajtartalékainak megszerzése érdekében rezsimváltásra törekszik.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a nyomást Maduróra: Caracas ellen kampányol, és nagyszabású katonai erőfeszítést indított a déli Karib-térségben. Az amerikai hadsereg csapásokat mért feltételezett drogszállító hajókra, lefoglalt egy, szankciók sújtotta olajszállítót Venezuela partjainál, és blokádot hirdetett a Venezuelába érkező, illetve onnan induló, szankcionált olajszállító hajók ellen.
Trump többször kilátásba helyezte szárazföldi műveletek megindítását is.
A pénteki intézkedések Carlos Erik Malpica Flores rokonait sújtják. Maduro feleségének unokaöccsét – akit Washington korrupciós ügyletek miatt már a múlt héten szankcionált az állami olajvállalatnál betöltött szerepe miatt – most további családtagjai révén is célba vették: édesanyja, édesapja, nővére, felesége és lánya is felkerült az amerikai szankciós listára.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
