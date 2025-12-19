Hirtelen feltűntek a rettegett Oresnyik rakéták Putyin holdudvarában - Európa veszélyben lehet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök riasztotta az európai és amerikai vezetőket, hogy Oroszország Fehéroroszországba helyezi át az Oresnyik rakétarendszert.

„Tisztában vagyunk azzal, hová fogják telepíteni” – írta Zelenszkij az X-en. Hozzátette: „Ezt az információt megosztjuk partnereinkkel, akik maguk tudják felmérni a fenyegetést, és eldönteni, hogyan reagáljanak rá.”

Az ukrán elnök szerint a rakéták

számos európai országra jelentenek veszélyt.

Kiemelte azt is, hogy „az Oresnyik jelenleg drónokkal nem elfogható”.

Fehéroroszország egy nappal korábban megerősítette, hogy

Oroszország valóban telepítette a rakétarendszert az ország területére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images