Hirtelen feltűntek a rettegett Oresnyik rakéták Putyin holdudvarában - Európa veszélyben lehet
Hirtelen feltűntek a rettegett Oresnyik rakéták Putyin holdudvarában - Európa veszélyben lehet

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztette az európai vezetőket és az Egyesült Államokat, hogy Oroszország Fehéroroszországba telepíti Oresnyik rakétarendszerét. Az ukrán elnök szerint a nagy hatótávolságú rakéták számos európai országra jelentenek veszélyt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök riasztotta az európai és amerikai vezetőket, hogy

Oroszország Fehéroroszországba helyezi át az Oresnyik rakétarendszert.

„Tisztában vagyunk azzal, hová fogják telepíteni” – írta Zelenszkij az X-en. Hozzátette: „Ezt az információt megosztjuk partnereinkkel, akik maguk tudják felmérni a fenyegetést, és eldönteni, hogyan reagáljanak rá.

Az ukrán elnök szerint a rakéták

számos európai országra jelentenek veszélyt.

Kiemelte azt is, hogy „az Oresnyik jelenleg drónokkal nem elfogható”.

Fehéroroszország egy nappal korábban megerősítette, hogy

Oroszország valóban telepítette a rakétarendszert az ország területére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

