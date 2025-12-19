Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá

Az SZBU ismét különleges műveletet hajtott végre, ezúttal több mint kétezer kilométerre Ukrajna határaitól. A többlépcsős akció során az SZBU Alfa Különleges Műveleti Központja

katonai drónokkal támadta meg a Földközi-tenger nemzetközi vizein a QENDIL nevű tartályhajót, amely az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik.

A művelet idején a hajó üresen, rakomány nélkül haladt, így a támadás a szolgálat tájékoztatása szerint nem jelentett környezeti kockázatot a térségre.

Az SZBU közlése szerint Oroszország ezt a tartályhajót a nemzetközi szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háború finanszírozására használta. A szolgálat álláspontja szerint a nemzetközi jog és a háborús szokások alapján az ilyen célpontok elleni fellépés jogszerűnek tekinthető.

Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll meg, és bárhol lecsap rá a világon

– fogalmazott az SZBU egyik forrása.

A támadás következtében a QENDIL tartályhajó a forrás szerint olyan súlyos, kritikus sérüléseket szenvedett, hogy többé nem használható eredeti rendeltetésének megfelelően.

Címlapkép forrása: Hristo Rusev/Getty Images