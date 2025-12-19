  • Megjelenítés
Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá
Globál

Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá

Portfolio
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) több mint kétezer kilométerre Ukrajna határaitól hajtott végre újabb különleges műveletet, amelynek célpontja az orosz árnyékflottához tartozó QENDIL tartályhajó volt a Földközi-tenger nemzetközi vizein - tudósított az Ukroinform.

Az SZBU ismét különleges műveletet hajtott végre, ezúttal több mint kétezer kilométerre Ukrajna határaitól. A többlépcsős akció során az SZBU Alfa Különleges Műveleti Központja

katonai drónokkal támadta meg a Földközi-tenger nemzetközi vizein a QENDIL nevű tartályhajót, amely az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik.

A művelet idején a hajó üresen, rakomány nélkül haladt, így a támadás a szolgálat tájékoztatása szerint nem jelentett környezeti kockázatot a térségre.

Az SZBU közlése szerint Oroszország ezt a tartályhajót a nemzetközi szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háború finanszírozására használta. A szolgálat álláspontja szerint a nemzetközi jog és a háborús szokások alapján az ilyen célpontok elleni fellépés jogszerűnek tekinthető.

Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll meg, és bárhol lecsap rá a világon

– fogalmazott az SZBU egyik forrása.

A támadás következtében a QENDIL tartályhajó a forrás szerint olyan súlyos, kritikus sérüléseket szenvedett, hogy többé nem használható eredeti rendeltetésének megfelelően.

Kapcsolódó cikkünk

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Hristo Rusev/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility