  • Megjelenítés
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Globál

Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lengyel fővárosban, Varsóban találkozott Karol Nawrockival a lengyel elnökkel – számolt be a Kyiv Independent.

Lengyelország a 2022-es orosz katonai invázió óta Ukrajna egyik legfontosabb partnere, a két ország szorosan együttműködik Moszkva ellen. A jó kapcsolatok ellenére Zelenszkij eddig nem találkozott személyesen Nawrockival, pedig a lengyel államfő már fél évvel ezelőtt, júniusban nyerte meg a választást. A megbeszélést most megejtették, ezt a lengyel vezető úgy kommentálta, hogy „rossz hír Oroszország számára”.

Volodimir Zelenszkij elnök látogatása bizonyíték arra, hogy stratégiai kérdésekben és biztonsági kérdésekben Lengyelország, Ukrajna és a régió országai összetartanak

– hangsúlyozta.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy sokan úgy érezték Lengyelországban, hogy a támogatást nem ismerték el kellőképpen, erre Zelenszkij kifejezte háláját. Ezt követen elmondta, hogy milyen forgatókönyv lenne szerinte, amennyiben Ukrajna elveszítené a háborút:

Még több Globál

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá

Leszállították: Ukrajna rengeteg Abrams M1A1 harckocsit vethet be a fronton

Függetlenségünk nélkül Moszkva elkerülhetetlenül tovább fog nyomulni Európában, és Lengyelországért fog jönni

– mondta.

Nawrocki nem zárta ki annak lehetőségét, hogy MiG-29-es vadászgépeket szállítson Ukrajnának, és azt mondta, hogy arra számít, hogy Kijev cserébe dróngyártási technológiákat oszt meg Lengyelországgal.

Kapcsolódó cikkünk

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility