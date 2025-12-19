Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lengyel fővárosban, Varsóban találkozott Karol Nawrockival a lengyel elnökkel – számolt be a Kyiv Independent.

Lengyelország a 2022-es orosz katonai invázió óta Ukrajna egyik legfontosabb partnere, a két ország szorosan együttműködik Moszkva ellen. A jó kapcsolatok ellenére Zelenszkij eddig nem találkozott személyesen Nawrockival, pedig a lengyel államfő már fél évvel ezelőtt, júniusban nyerte meg a választást. A megbeszélést most megejtették, ezt a lengyel vezető úgy kommentálta, hogy „rossz hír Oroszország számára”.

Volodimir Zelenszkij elnök látogatása bizonyíték arra, hogy stratégiai kérdésekben és biztonsági kérdésekben Lengyelország, Ukrajna és a régió országai összetartanak

– hangsúlyozta.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy sokan úgy érezték Lengyelországban, hogy a támogatást nem ismerték el kellőképpen, erre Zelenszkij kifejezte háláját. Ezt követen elmondta, hogy milyen forgatókönyv lenne szerinte, amennyiben Ukrajna elveszítené a háborút:

Függetlenségünk nélkül Moszkva elkerülhetetlenül tovább fog nyomulni Európában, és Lengyelországért fog jönni

– mondta.

Nawrocki nem zárta ki annak lehetőségét, hogy MiG-29-es vadászgépeket szállítson Ukrajnának, és azt mondta, hogy arra számít, hogy Kijev cserébe dróngyártási technológiákat oszt meg Lengyelországgal.

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images