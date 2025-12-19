Leszállították: Ukrajna rengeteg Abrams M1A1 harckocsit vethet be a fronton

A szállítmány célja Ukrajna földi harcképességének növelése volt, különös tekintettel arra, hogy a páncélozott járművek folyamatos veszteségeket szenvednek a fronton. Ezek pótlása elengedhetetlen a manőverező alakulatok fenntartásához és a harcérték megőrzéséhez. Canberra a szállítást az orosz teljes körű invázió kezdete óta nyújtott katonai támogatás részeként értékelte. A harckocsik jelentős része már szolgálatba állt az ukrán erőknél. Az átadott járművek összértéke mintegy 245 millió dollár, a szállítás pedig Kijev közvetlen kérésére valósult meg. Ausztrália a konfliktus kezdete óta több mint 1,7 milliárd dollár értékben nyújtott segítséget, ebből több mint 1,5 milliárd dollár kifejezetten katonai célokat szolgál.

A harckocsik többsége 2025 júliusában érkezett Ukrajnába, az utolsó részletet pedig a mostani bejelentés előtt néhány nappal adták át. A logisztikai művelet Ausztráliából Európába irányult: a tankokat Geelongban rakták hajóra, a tengeri út 55 napig tartott, majd az átadást megelőzően körülbelül egyhetes végső felkészítés következett. A műveletben harckocsi-szakértők, logisztikusok, szerelők és támogató személyzet vettek részt, a tervezést és a szállítást pedig kiterjedt biztonsági és hírszerzési intézkedésekkel védték.

Az M1A1 Abrams nehéz harckocsi, amelyet védett közvetlen tűztámogatásra és gyors manőverezésre terveztek kombinált fegyvernemi kötelékekben.

A típuscsalád az 1980-as évek elején állt szolgálatba, azóta többször korszerűsítették a páncélvédettség, az optikai rendszerek és a harcvezetés terén. Ukrajnában a nyugati harckocsik harcértékét nemcsak a páncélzat és a tűzerő határozza meg, hanem az is, mennyire sikerül őket integrálni a műszaki alakulatokkal, a felderítéssel, az elektronikai hadviselési eszközökkel és a légvédelemmel.

A drónok tömeges jelenléte, a sűrű tüzérségi tűz és a felülről érkező precíziós csapások mellett a harckocsik túlélése egyre inkább a taktikán, az álcázáson, valamint a hatékony mentési és javítási cikluson múlik. A lap kiemeli: ebben a környezetben a technikai színvonal önmagában nem elég. A megfelelő doktrína, kiképzés és támogatói háttér dönti el, hogy a harceszközök mennyire bizonyulnak tartósan bevethetőnek.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images