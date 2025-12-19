Üzembe állt a rettegett orosz rakéta Európa hátsó kertjében – Itt a bejelentés Putyin legszorosabb szövetségesétől

A rakétakomplexum szerdán érkezett meg, és már a telepítése is elkezdődött - tette hozzá a fehérorosz elnök a nemzethez és a parlamenthez intézett csütörtöki beszédében a VII. Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség pénteken már arról adott hírt:
Lukasenka tájékoztatása szerint immár hadrendbe is állt az Oresnyik.
Itt van, hadrendbe állítva. Nem csak egyetlen járműről van szó, nem mondom meg, pontosan hányról. Maga az indítóberendezés pedig fehérorosz gyártmány
- nyilatkozta Lukasenka.
Mint arról korábban írtunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondása alapján annyit tudni a híres-neves Oresnyikről, hogy
- egy hiperszonikus rakéta, Mach 10-es sebességgel repül,
- MRBM, tehát hatótávolsága valahol 1000-3500 kilométer között lehet,
- MIRV, vagyis egy hordozórakéta több robbanófejet tud célba juttatni.
Helyzetértékelés Lukasenkától
A fehérorosz elnök még a tegnapi beszédében a feszült világpolitikai helyzetről kijelentette:
Nagy a veszélye annak, hogy egy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség. A számos békekezdeményezés ellenére a helyzet kezd komolyan kiéleződni
- húzta alá.
Leszögezte: Fehéroroszország minden eszközzel azon van, hogy elkerülje a konfrontációt a környező országokkal. "Elsősorban a katonák nem akarják a háborút, mert pontosan tudják, milyen az, és mi is látjuk, mi történik déli szomszédunknál" - tette hozzá.
A venezuelai helyzetet említve Lukasenka azt mondta: csak az amerikaiak "tudják, mi kell nekik Venezuelától – mi már sokat fejtegettük ezt a problémát, – de azt is, hogy mit akarnak Oroszországtól és Ukrajnától. Ukrajna esetében mindenekelőtt a ritkaföldfémeket. A saját üzleti érdekeiket igyekeznek érvényesíteni" - mutatott rá.
Elmondása szerint felvetette, hogy az Egyesült Államok vásároljon kálium-karbonátot és kőolajat Fehéroroszországtól. Hangsúlyozta, hogy az amerikai fél fontolgatja a felvetést.
John Coale, az amerikai elnök Fehéroroszországért felelős különleges megbízottja december 13-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok feloldotta a Fehéroroszország elleni szankciókat a műtrágya alapanyagaként használt kálium-karbonát esetében.
Lukasenka most felhívta a figyelmet arra is, hogy Minszk elkezdett "időnként kemény és makacs", de konstruktív párbeszédet kiépíteni Washingtonnal. "Nincs abban semmi rossz, ha az Oroszországgal és Kínával fennálló kiváló stratégiai viszony mellett elkezdünk konstruktív párbeszédet folytatni az amerikai vezetéssel" - szögezte le. Megjegyezte, hogy az amerikaiak "nem vakok", és látják, milyen gazdaságpolitikai irányultsággal rendelkezik Fehéroroszország.
A fehérorosz vezető emellett
hangsúlyozta Minszk és Moszkva közeli kapcsolatait.
Egy támaszunk és reménységünk van szuverenitásunk és függetlenségünk védelmében. Ez a számunkra közeli, rokon orosz nép, amely nekünk mindenben segít. Mindig abból indultam ki, hogy össze kell tartanunk
- hangoztatta.
A 71 éves Lukasenka beszélt arról is, hogy tudatában van: nem kormányozhatja örökké az országot.
Nem maradhatok örökké elnök, de erre nincs is szükség
- húzta alá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
