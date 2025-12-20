Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága közlése szerint a légicsapások több mint 70 célpontot értek Közép-Szíriában, a hadműveletben pedig jordániai vadászgépek is részt vettek.
Az amerikai erők F–15-ös és A–10-es vadászgépeket, Apache harci helikoptereket, valamint HIMARS rakétatüzérségi rendszereket vetettek be.
Pete Hegseth védelmi miniszter tájékoztatása szerint a "Hawkeye Strike" fedőnevű hadművelet az Iszlám Állam harcosait, infrastruktúráját és fegyverraktárait vette célba.
Ez nem egy háború kezdete, hanem a bosszú kinyilvánítása. Ma vadásztunk és öltünk – rengeteg ellenséget. És folytatni fogjuk
– fogalmazott a miniszter.
Donald Trump Észak-Karolinában tartott beszédében "hatalmas" csapásnak nevezte a műveletet, közösségi oldalán pedig arról írt, hogy a szíriai kormány teljes mértékben támogatta a légicsapásokat.
A december 13-i támadásban két amerikai katona és egy polgári tolmács vesztette életét a közép-szíriai Palmürában, amikor egy fegyveres tüzet nyitott az amerikai és szíriai erők konvojára. A lövöldözésben három másik amerikai katona is megsebesült, a támadót a helyszínen lelőtték. A szíriai belügyminisztérium szerint az elkövető a szíriai biztonsági erők tagja volt, akiről azt feltételezik, hogy az Iszlám Állammal szimpatizált.
Szíriában jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik. Az ország új kormánya – amelyet a tavaly Bassár el-Aszadot megbuktató egykori lázadók vezetnek – együttműködik az Egyesült Államok vezette koalícióval az Iszlám Állam elleni harcban. A megállapodást múlt hónapban kötötték meg, amikor Ahmed asz-Sará elnök a Fehér Házban járt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
