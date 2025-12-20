Egyre egyértelműbb: ő követheti Donald Trumpot az elnöki székben – De mély árkokat kell betemetnie

Erika Kirk csütörtökön, a Turning Point USA évente megrendezett America Fest nevű konferenciájának nyitónapján szólalt fel az arizonai Phoenixben.

A férjem barátját, J. D. Vance-t fogjuk a lehető legelsöprőbb módon megválasztatni a 48.-nak

– mondta Kirk, a 48. elnökre utalva. Donald Trump a 45., egyben 47. amerikai elnök. Vance vasárnap tart előadást a konferencián.

A phoenixi rendezvényen egyébként durván felszínre kerültek az amerikai konzervatív mozgalmon belüli feszültségek.

Ben Shapiro podcaster élesen bírálta egyes jobboldali influenszertársait, egyben "riválisait": Candace Owenst, Tucker Carlsont, Megyn Kellyt és Steve Bannont "csalóknak és szélhámosoknak" nevezte.

Azok az emberek, akik nem voltak hajlandók elítélni Candace valóban kegyetlen támadásait – és néhányan közülük ma este itt is felszólalnak –, gyávaságban bűnösek

– jelentette ki Shapiro.

Owens, a Turning Point egykori munkatársa ma már saját, népszerű podcastjában a különböző összeesküvés-elméletektől sem riad vissza, köztük Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban is. Kirk özvegye nemrégiben személyesen beszélt Owensszel.

Shapiro azt is kifogásolta, hogy Tucker Carlson október végén interjút készített Nick Fuentesszel, a provokatív, szexistának, rasszistának és antiszemitának vélt megjegyzéseiről elhíresült szélsőjobboldali kommentátorral. Carlson a színpadon vágott vissza.

Ez a fickó beképzelt. Platformtól való megfosztásra szólít fel egy Charlie Kirk-rendezvényen? Ez nevetséges

– mondta. Erika Kirk a konferencián úgy fogalmazott:

Nem fogtok egyetérteni mindenkivel, aki a hétvégén színpadra áll. És ez rendben van. Üdv Amerikában.

Hozzátette, hogy a merénylet óta "törésvonalakat láttunk, és hidakat égettek fel, amelyeket nem kellett volna".

