  • Megjelenítés
Egyre egyértelműbb: ő követheti Donald Trumpot az elnöki székben – De mély árkokat kell betemetnie
Globál

Egyre egyértelműbb: ő követheti Donald Trumpot az elnöki székben – De mély árkokat kell betemetnie

Portfolio
Erika Kirk, a szeptemberben meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk özvegye (címlapképünkön) az America Festen bejelentette, hogy a Turning Point USA már most J. D. Vance amerikai alelnök 2028-as elnökválasztási kampányát készíti elő, jóllehet Vance hivatalosan még nem jelentette be indulását - számolt be a BBC.

Erika Kirk csütörtökön, a Turning Point USA évente megrendezett America Fest nevű konferenciájának nyitónapján szólalt fel az arizonai Phoenixben.

A férjem barátját, J. D. Vance-t fogjuk a lehető legelsöprőbb módon megválasztatni a 48.-nak

– mondta Kirk, a 48. elnökre utalva. Donald Trump a 45., egyben 47. amerikai elnök. Vance vasárnap tart előadást a konferencián.

A phoenixi rendezvényen egyébként durván felszínre kerültek az amerikai konzervatív mozgalmon belüli feszültségek.

Még több Globál

Példátlan helyzet: több százmillió dollárt zsebre rakna Donald Trump az adófizetők pénzéből?

Olyan bejelentést tett XIV. Leó pápa, amire még nem volt példa – Magyarokat is érint

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Ben Shapiro podcaster élesen bírálta egyes jobboldali influenszertársait, egyben "riválisait": Candace Owenst, Tucker Carlsont, Megyn Kellyt és Steve Bannont "csalóknak és szélhámosoknak" nevezte.

Azok az emberek, akik nem voltak hajlandók elítélni Candace valóban kegyetlen támadásait – és néhányan közülük ma este itt is felszólalnak –, gyávaságban bűnösek

– jelentette ki Shapiro.

Owens, a Turning Point egykori munkatársa ma már saját, népszerű podcastjában a különböző összeesküvés-elméletektől sem riad vissza, köztük Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban is. Kirk özvegye nemrégiben személyesen beszélt Owensszel.

Kapcsolódó cikkünk

"Nem végeztem" – Hiába a vereség, nem adja fel Trump korábbi ellenfele, ismét indulhat a Fehér Házért

A történelem sötét fejezetét nyithatja ki újra Donald Trump – Visszatér a boszorkányüldözés, ami felforgatta Amerikát?

Kirk-gyilkosság: százezren búcsúztak a megölt aktivistától, Trump is felszólalt

Shapiro azt is kifogásolta, hogy Tucker Carlson október végén interjút készített Nick Fuentesszel, a provokatív, szexistának, rasszistának és antiszemitának vélt megjegyzéseiről elhíresült szélsőjobboldali kommentátorral. Carlson a színpadon vágott vissza.

Ez a fickó beképzelt. Platformtól való megfosztásra szólít fel egy Charlie Kirk-rendezvényen? Ez nevetséges

– mondta. Erika Kirk a konferencián úgy fogalmazott:

Nem fogtok egyetérteni mindenkivel, aki a hétvégén színpadra áll. És ez rendben van. Üdv Amerikában.

Hozzátette, hogy a merénylet óta "törésvonalakat láttunk, és hidakat égettek fel, amelyeket nem kellett volna".

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt van az ukránok nagy bejelentése!
Zelenszkij: rendkívül súlyos a helyzet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility