Elárulta Zelenszkij: Amerika új szintre emelné a béketárgyalásokat – Ezen múlik, hogy megvalósuljon
MTI
|
Portfolio
Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban - jelentette ki szombaton Kijevben újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást.

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában

- jelentette ki Zelenszkij. Mint arról beszánoltunk, azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást tartanának.

Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken

- hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják. Hozzátette, hogy az ukrán külügyminiszter mindazonáltal megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy

az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén

az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket. Washington

új formátumot javasolt, ahogy én tudom, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével

- mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy európai képviselők is részt vehetnének ezen.

A szombaton kezdődő floridai fordulón az Egyesült Államok Oroszország képviselőivel tárgyal.

Kijev akkor dönt majd a formátumról, ha kedvezőek lesznek a pénteken kezdődött kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal - mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy meg kívánja vitatni a kérdést az ukrán küldöttség vezetőjével, Rusztem Umerovval.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Radek Pietruszka

